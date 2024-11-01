Trump advierte de que Kamala Harris invadirá el Medio Oriente [ENG]

Donald Trump advierte de que Kamala Harris sería capaz de invadir el Medio Oriente. "Estamos construyendo la mayor coalición política de EEUU en su historia. Esto incluye a un gran número de votantes árabes y musulmanes que quieren la PAZ (...) Sabemos que Kamala y sus compañeros de guerra invadirán el Medio Oriente, matarán a millones de musulmanes y empezarán la III guerra mundial. DEVOLVED LA PAZ!!!" - declaró Trump.