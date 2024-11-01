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Trump advierte de que Kamala Harris invadirá el Medio Oriente [ENG]

Donald Trump advierte de que Kamala Harris sería capaz de invadir el Medio Oriente. "Estamos construyendo la mayor coalición política de EEUU en su historia. Esto incluye a un gran número de votantes árabes y musulmanes que quieren la PAZ (...) Sabemos que Kamala y sus compañeros de guerra invadirán el Medio Oriente, matarán a millones de musulmanes y empezarán la III guerra mundial. DEVOLVED LA PAZ!!!" - declaró Trump.

| etiquetas: trump , kamala , harris , guerra , medio , oriente
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3 comentarios
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EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica *
Lo peor no es este cínico hijo de puta, sino los miles de imbéciles que lo jaleaban. Mismamente en Menéame había un montón de ellos pregonando las bondades del pacifista Trump. Poco nos pasa.
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Dene #3 Dene
Que te mueras ya, ideputa!!
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#1 Barriales *
Novel de la Paz!!!!
Novel de cinismo!!!
Novel de racismo!!!!
Novel de supremacismo!!!
Novel de lo que quiera!!!!
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menéame