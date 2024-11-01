Trump admite que el montaje con entrega de comida a domicilio a la Casa Blanca fue “cutre” y “un poco embarazoso” [ENG]

Trump admite que el montaje con entrega de comida a domicilio a la Casa Blanca fue “cutre” y “un poco embarazoso” [ENG]

El presidente estaba promocionando su política de “no impuestos sobre las propinas” cuando mencionó su encuentro con una repartidora de comida a domicilio a principios de esta semana en la Casa Blanca. “Fue un poco, ya sabes, siendo sincero, fue un poco cutre”, dijo, provocando risas entre el público. “Cuando hacemos estas cosas en política… son un poco ridiculas, pero las hacemos”, continuó Trump. Sharon Simmons entregó un pedido de McDonald’s en la Casa Blanca, algo que la empresa confirmó posteriormente que fue un montaje.

| etiquetas: doordash , ridículo , cutre , trump
#1 Grahml *
Ya hemos perdido la cuenta de las veces que Trump ha hecho cosas ridículas.  media
#7 Garminger2.0
#1 La noticia supongo que está en que esta vez se ha dado cuenta que era cutre, y lo ha encontrado embarazoso. Normalmente no le da cabeza para darse cuenta y no tiene pudor alguno.
Meinster #2 Meinster
No sabe que hacer para que se hable de él. Eso si, solamente cosas locas, ridículas, demenciales o enfermas.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Es muy burdo, pero tira p'alante.
#3 Emotivo
¿Que no es cutre?.
themarquesito #5 themarquesito
#3 Trump es la cutrez hecha carnep
BastardWolf #4 BastardWolf *
Me recuerda a cuando Ayuso en unas elecciones que se presentaba se hizo un reportaje en el que viajaba en metro como un ciudadano mas. Pues eso
