Trump admite que el montaje con entrega de comida a domicilio a la Casa Blanca fue “cutre” y “un poco embarazoso” [ENG]

El presidente estaba promocionando su política de “no impuestos sobre las propinas” cuando mencionó su encuentro con una repartidora de comida a domicilio a principios de esta semana en la Casa Blanca. “Fue un poco, ya sabes, siendo sincero, fue un poco cutre”, dijo, provocando risas entre el público. “Cuando hacemos estas cosas en política… son un poco ridiculas, pero las hacemos”, continuó Trump. Sharon Simmons entregó un pedido de McDonald’s en la Casa Blanca, algo que la empresa confirmó posteriormente que fue un montaje.
