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Trump acusa a la BBC de manipular su discurso del día del Asalto al Capitolio con IA (Eng)

«Hicieron que mis labios pronunciaran palabras de odio, un odio tremendo, que yo nunca dije», afirmó Trump. «Me hicieron pronunciar unas declaraciones muy importantes, pero no era yo; eran mis labios, mi rostro, y estaban sincronizados, pero no era yo. No me lo puedo creer».

| etiquetas: trump , bbc , asalto al capitolio , 6 de enero , capitolio , manipula
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5 comentarios
8 2 0 K 120 actualidad
#2 Grahml *
Lo que sí hubo por parte de la BBC, fue una omisión extensa entre dos partes de su discurso ese día.

Trump dice durante el discurso del 6 de enero "vamos a caminar hacia el Capitolio" al inicio de su intervención.
Luego, la frase "luchamos como locos" (fight like hell) aparece casi 54 minutos después, cierto .


El vídeo de la BBC eliminó todo ese intervalo, haciendo que pareciera una sola orden continua de marchar y luchar violentamente.…   » ver todo el comentario
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Nube_Gris #1 Nube_Gris
Yo lo que no me puedo creer es que este imbécil piense que sus ciudadanos son tan subnormales como para creerle.
Y tampoco me puedo creer que no se de cuenta de lo falsas que suenan sus palabras.
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ixo #4 ixo
El bulero mayor del reino denunciando bulos. xD
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Andreham #5 Andreham
Los avances en IA van a existir para que los poderosos ganen juicios (o declaraciones) diciendo "eso lo hicieron con IA". Por un lado genial, porque el avance de la IA es bueno para todos, por otro...
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#3 To_lo_loco
Y el día que salga una imagen con la polla en la boca de una niña será “fake”.
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menéame