Trump acusa a la BBC de manipular su discurso del día del Asalto al Capitolio con IA (Eng)

«Hicieron que mis labios pronunciaran palabras de odio, un odio tremendo, que yo nunca dije», afirmó Trump. «Me hicieron pronunciar unas declaraciones muy importantes, pero no era yo; eran mis labios, mi rostro, y estaban sincronizados, pero no era yo. No me lo puedo creer».
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Trump dice durante el discurso del 6 de enero "vamos a caminar hacia el Capitolio" al inicio de su intervención.
Luego, la frase "luchamos como locos" (fight like hell) aparece casi 54 minutos después, cierto .
El vídeo de la BBC eliminó todo ese intervalo, haciendo que pareciera una sola orden continua de marchar y luchar violentamente.… » ver todo el comentario
Y tampoco me puedo creer que no se de cuenta de lo falsas que suenan sus palabras.