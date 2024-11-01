Trump acaba de echar por tierra la credibilidad de Estados Unidos al dar marcha atrás en sus amenazas contra Irán [ENG]

Donald Trump se ha pasado toda su carrera arremetiendo contra los presidentes de la élite que no tenían el valor de actuar como él afirma hacerlo. Pero a juzgar por el anuncio que ha hecho hoy Trump de que ampliará en dos semanas el plazo para sus ataques en Irán, uno no puede evitar preguntarse qué significan ya las palabras del presidente. Lanza grandes amenazas, pero enseguida se convierte en el niño que grita «¡lobo!» y no cumple lo prometido. Aunque nadie quería verle acabar con una «civilización», su última retirada no es más que una pru
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Aunque ni siquiera hubiera hablado de nukes en su publicación.
Si me tengo que apostar un café, yo diría que antes del fin de semana EEUU vuelve a atacar.
Suele salirle bien porque, siendo el niño ultramillonario y ahora el más poderoso del mundo, siempre ha conseguido la posición de ventaja. Lo que no se esperaba porque es tonto del culo y no se entera de como funciona el mundo, es que los iranies no estuviesen dispuestos a negociar por muchas amenazas que soltara.
Pues ya ves la opinión de los
buitreshalcones de la OTAN.