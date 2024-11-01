Trump acaba de echar por tierra la credibilidad de Estados Unidos al dar marcha atrás en sus amenazas contra Irán [ENG]

Donald Trump se ha pasado toda su carrera arremetiendo contra los presidentes de la élite que no tenían el valor de actuar como él afirma hacerlo. Pero a juzgar por el anuncio que ha hecho hoy Trump de que ampliará en dos semanas el plazo para sus ataques en Irán, uno no puede evitar preguntarse qué significan ya las palabras del presidente. Lanza grandes amenazas, pero enseguida se convierte en el niño que grita «¡lobo!» y no cumple lo prometido. Aunque nadie quería verle acabar con una «civilización», su última retirada no es más que una pru