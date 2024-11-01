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Trump acaba de echar por tierra la credibilidad de Estados Unidos al dar marcha atrás en sus amenazas contra Irán [ENG]

Trump acaba de echar por tierra la credibilidad de Estados Unidos al dar marcha atrás en sus amenazas contra Irán [ENG]

Donald Trump se ha pasado toda su carrera arremetiendo contra los presidentes de la élite que no tenían el valor de actuar como él afirma hacerlo. Pero a juzgar por el anuncio que ha hecho hoy Trump de que ampliará en dos semanas el plazo para sus ataques en Irán, uno no puede evitar preguntarse qué significan ya las palabras del presidente. Lanza grandes amenazas, pero enseguida se convierte en el niño que grita «¡lobo!» y no cumple lo prometido. Aunque nadie quería verle acabar con una «civilización», su última retirada no es más que una pru

| etiquetas: taco , trump , credibilidad , decepción
8 1 0 K 84 actualidad
11 comentarios
8 1 0 K 84 actualidad
LisaPotter #2 LisaPotter *
#0 Menuda novedad; es su modus operandi. ¿O alguien se creía ayer, realmente, que iba a terminar con un civilización y que si patatín y que si patatán? Es un payaso de feria.
3 K 38
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#2 Pues había mucha gente convencida de que si, de que se iba a poner a lanzar nukes.

Aunque ni siquiera hubiera hablado de nukes en su publicación.
0 K 13
LisaPotter #8 LisaPotter
#7 Ni de coña, vamos. Perro ladrador...
1 K 19
Fariseo #9 Fariseo *
#7 Nukes no, pero los bombardeos van a seguir. Es otra mentira más para mercados y contener el precio del barril. Ni tregua ni alto el fuego ni negociación, siempre han ido de mala fé y no van a cambiar.
1 K 27
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#9

Si me tengo que apostar un café, yo diría que antes del fin de semana EEUU vuelve a atacar.
0 K 20
Niessuh #10 Niessuh
#2 Exactamente, si es lo único que sabe hacer en la vida y ya lo detalló en "su" libro, el arte de la negociación: siempre ataca al debil y le amenaza con lo peor, la exterminación absoluta, para luego conseguir opciones ventajosas.

Suele salirle bien porque, siendo el niño ultramillonario y ahora el más poderoso del mundo, siempre ha conseguido la posición de ventaja. Lo que no se esperaba porque es tonto del culo y no se entera de como funciona el mundo, es que los iranies no estuviesen dispuestos a negociar por muchas amenazas que soltara.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
El ataque de priapismo de los OTANazis ha recibido un cubo de agua fría. xD
1 K 34
frankiegth #3 frankiegth *
No, si les parece ahora la "credibilidad" se hace lanzando bombas nucleares sobre población civil. Mucho reirse con la expresión "TACO" pero se trata de la mejor opción que se podía tomar, parar la guerra.
1 K 21
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Pues ya ves la opinión de los buitres halcones de la OTAN.
1 K 34
#4 Suleiman
Sinceramente, me alegro que lo hayan echo tirar atrás...
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Pyrefox #6 Pyrefox *
La credibilidad de estados unidos... pfffu eso estaba perdido desde que votaron a este cretino, hace falta ser idiota. Es que no os olvideis que este nota tenia 60 y pico millones de votos... querido... ahi es donde pierdes credibilidad, y te das cuenta de que estados unidos esta en manos de los lobbies y que podian haber investido presidente a un mono borracho si los lobbies hubieran querido.
1 K 12

menéame