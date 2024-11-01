edición general
Trump 2028: el presidente celebra el primer año de su segundo mandato... ¿Puede ir por un tercero?

La Constitución prohíbe que Donald Trump se presente una tercera vez. Sin embargo, cargos y activistas conservadores han explorado vías para un tercer mandato. Otros en el campamento MAGA fueron menos ambivalentes: "Se postulará en 2028", aseguró su aliado Steve Bannon en una entrevista por el aniversario. "Si miras los planes a largo plazo que tiene con Groenlandia y Canadá, creo que está diciendo que tiene un plan a futuro para salvar el país". No es la primera vez que Bannon promete un tercer término.

4 comentarios
#1 covacho
Deberíamos buscar un día de la semana y celebrar "Los viernes sin Trump ni Ayuso" o algo así.
0 K 10
#3 Grahml
#1 Precisamente los viernes es cuando Trump se muestra más afable y "humano'.

Ejemplo más reciente, este con Mamdami  media
0 K 20
Findeton #2 Findeton
Nah, será Marco Rubio después de quitar las dictaduras en Cuba, Venezuela e Irán.
0 K 8
#4 soberao
#2 Y esto de un hijo de cubanos inmigrantes...
0 K 15

