Trump 2028: el presidente celebra el primer año de su segundo mandato... ¿Puede ir por un tercero?

La Constitución prohíbe que Donald Trump se presente una tercera vez. Sin embargo, cargos y activistas conservadores han explorado vías para un tercer mandato. Otros en el campamento MAGA fueron menos ambivalentes: "Se postulará en 2028", aseguró su aliado Steve Bannon en una entrevista por el aniversario. "Si miras los planes a largo plazo que tiene con Groenlandia y Canadá, creo que está diciendo que tiene un plan a futuro para salvar el país". No es la primera vez que Bannon promete un tercer término.
| etiquetas: trump , 2028 , bannon , tercer mandato , eeuu
