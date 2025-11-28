El Tribunal de Cuentas pide no exigir la homologación de títulos extranjeros en profesiones reguladas, como los sanitarios

El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Gobierno la posibilidad de «obviar» el requisito de la homologación de títulos extranjeros para las profesiones reguladas de especial necesidad y con una experiencia profesional reconocida, como pueden ser los sanitarios.
| etiquetas: tribunal , cuentas , homologación , extranjeros
Si el tribunal de cuentas no está revisando cuentas, algo te dirá que hacer
Dumping laboral mas bonito se está quedando.
Incluso aunque se demuestre experiencia no vale porque el rol puede no ser el mismo o tener distintos grados de exigencia.