El Tribunal de Cuentas pide no exigir la homologación de títulos extranjeros en profesiones reguladas, como los sanitarios

El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Gobierno la posibilidad de «obviar» el requisito de la homologación de títulos extranjeros para las profesiones reguladas de especial necesidad y con una experiencia profesional reconocida, como pueden ser los sanitarios.

#1 jorgeesc
Y el gremio de charcuteros tiene alguna opinión sobre esto que también nos quiera comentar?
ChatGPT #5 ChatGPT
#1 a ver, no hagas bromas.
Si el tribunal de cuentas no está revisando cuentas, algo te dirá que hacer
#4 alkalin
Dejad entrar al Dr. Nick Riviera, que sino no nos salen las cuentas al Tribuna de Cuentas.

Dumping laboral mas bonito se está quedando.
ChatGPT #7 ChatGPT
#4 lo normal…., si nuestros recién graduados se van a países donde los aprecian y les pagan bien, aquí no nos queda otra que bajar el nivel para que vengan de otras partes.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
tu aqui partiendote los cuernos y dejandote los lereles, que luego te viene el doctor Riviera de allende los mares...y vete tu a saber :popcorn: :popcorn:
ChatGPT #6 ChatGPT
#3 nick
Dragstat #11 Dragstat
#3 No se facilita que la gente forme familias y tengan hijos porque sale más barato traerlos ya crecidos listos para trabajar, si no haces esto se les cae todo el invento. Antes o después estaba claro que iba a caer, sobre todo en sanidad que no es como una fabrica que puedas montar en el extranjero.
#8 euacca
Qué horror. No sé cómo funciona ahora, y a lo mejor se pude mejorar, pero no se pueden dar por buenos los títulos sin examinar el plan de estudios del que precede. A saber qué legislación hay en cada país y qué significa cada titulo, si no. Puede poner "medicina" y ser un curso de iniciación a la medicina chamánica. Que no lo digo por xenofobia, que si habláramos de España diría exactamente lo mismo.

Incluso aunque se demuestre experiencia no vale porque el rol puede no ser el mismo o tener distintos grados de exigencia.
#10 euacca
#8 Es decir, ser "médico" es un constructo social, pero puede que lo que en un sitio llaman "médico" no es lo mismo que aquí hace falta para ejercer. Y eso con los médicos, con enfermeras y auxiliares ya no te quiero ni contar.
Eibi6 #9 Eibi6
Este organismo sigue siendo el lugar para colocar expoliticos con ganas de jubilarse tranquilamente y sin agobios?
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
Y que opina El tribunal de cuentas sobre el aborto de la gallina?
