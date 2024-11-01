El Tribunal de Cuentas desvela que varias empresas públicas nombran directivos sin justificar su idoneidad

El Tribunal de Cuentas ha desvelado que hasta nueve empresas públicas pertenecientes al Grupo Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, no justifican en los nombramientos del personal directivo la idoneidad o los méritos acumulados para desempeñar el puesto. Dentro del esquema básico del Sector Público empresarial estatal, el Grupo Patrimonio integra principalmente un conjunto heterogéneo de empresas públicas encuadradas en sectores no industriales, que operan como instrumentos flexibles en la ejecución de políticas públicas singulare
| etiquetas: tribunal de cuentas , directivos , nombramientos
No denunciar lo que hace un partido en un sitio y mientras hacer lo mismo el denunciante en otro
Primero es el tribunal de cuentas no otro partido.
Segundo lo suyo es que unos denuncien lo del otro y los otros denunciar lo de estos.
En este bendito país como tengas un buen padrino -y accesoriamente un título más o menos aparente- lo mismo vales para un roto que para un descosido, para dirigir un puerto, una fundación o lo que haga falta.
"Cariño, méteme de jefa en una de esas empresas, que cuando voy al club todas mis amigas presumen de que hacen cosas".
Luego hay un problema y estaban ilocalizables.
Las públicas las pagamos todos y poner a gente a dedo es malgastar
que haya que explicar esto a cada vez...