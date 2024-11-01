El Tribunal de Cuentas desvela que varias empresas públicas nombran directivos sin justificar su idoneidad

El Tribunal de Cuentas ha desvelado que hasta nueve empresas públicas pertenecientes al Grupo Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, no justifican en los nombramientos del personal directivo la idoneidad o los méritos acumulados para desempeñar el puesto. Dentro del esquema básico del Sector Público empresarial estatal, el Grupo Patrimonio integra principalmente un conjunto heterogéneo de empresas públicas encuadradas en sectores no industriales, que operan como instrumentos flexibles en la ejecución de políticas públicas singulare