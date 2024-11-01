edición general
El Tribunal de Cuentas desvela que varias empresas públicas nombran directivos sin justificar su idoneidad

El Tribunal de Cuentas ha desvelado que hasta nueve empresas públicas pertenecientes al Grupo Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, no justifican en los nombramientos del personal directivo la idoneidad o los méritos acumulados para desempeñar el puesto. Dentro del esquema básico del Sector Público empresarial estatal, el Grupo Patrimonio integra principalmente un conjunto heterogéneo de empresas públicas encuadradas en sectores no industriales, que operan como instrumentos flexibles en la ejecución de políticas públicas singulare

#7 yarkyark
#6 Cierto. Es mejor callárselo para siempre porque los del bando que gobierne cuando abran la boca se quejara de que no lo dijeron antes.
5 K 73
#9 Albarkas *
#7 No. Lo suyo es denunciarlo y luego obrar en consecuencia y hacer las cosas bien.
No denunciar lo que hace un partido en un sitio y mientras hacer lo mismo el denunciante en otro
1 K 19
#16 yarkyark
#9 "No denunciar lo que hace un partido en un sitio y mientras hacer lo mismo el denunciante en otro"

Primero es el tribunal de cuentas no otro partido.

Segundo lo suyo es que unos denuncien lo del otro y los otros denunciar lo de estos.
0 K 11
#17 Albarkas
#16 No. Lo suyo es hacer las cosas bien, aunque solamente sea porque no te pueda nadie reprochar nada.
0 K 12
#3 Albarkas
¿Y ésto desde cuando?
2 K 49
#4 yarkyark
#3 Desde que se crearon las empresas publicas.
4 K 44
Kasterot #5 Kasterot
#4 #3 desde que el humano es humano
1 K 29
#6 Albarkas
#4 Y ahora es noticia porque los que están no les gustan. La famosa doble vara.
0 K 12
Kasterot #2 Kasterot *
¡¡!Si solo fuera en patrimonio!!!
En este bendito país como tengas un buen padrino -y accesoriamente un título más o menos aparente- lo mismo vales para un roto que para un descosido, para dirigir un puerto, una fundación o lo que haga falta.
3 K 43
Andreham #1 Andreham
Ser amigo de o saber algo de alguien es suficiente motivo.
1 K 21
salteado3 #15 salteado3 *
#1 A mí me suena más a nepotismo, alguien de mucho peso político con su mujer o hijos aburridos en casa con aires de grandeza y que no saben hacer la O con un canuto. Esos que luego presumen de hacerse a si mismos/as aunque se sacaron la carrera a golpe de talonario (o ni eso) y están ahí por enchufe.

"Cariño, méteme de jefa en una de esas empresas, que cuando voy al club todas mis amigas presumen de que hacen cosas".

Luego hay un problema y estaban ilocalizables.
0 K 14
reithor #11 reithor
Idoneidad: " le tengo comprado y me es leal. Vamos, que me chupa el culo. "
0 K 12
Lamantua #10 Lamantua
Desvela significa que lo ocultaban. Supongo que alguien ha fumado más de lo debido en Nochevieja y canta ?
0 K 9
#12 Indiana.Collons *
Imposible, si todo el mundo sabe que las empresas públicas están mejor gestionadas que las privadas!
0 K 6
Andreham #13 Andreham *
#12 Sí porque en las privadas no hay enchufismo ni puertas giratorias xD Mal tirado.
0 K 7
Pacman #14 Pacman
#13 las privadas son privadas. Capital privado, asumen los riesgos y si quieres poner a tu primo de gerente pues bueno

Las públicas las pagamos todos y poner a gente a dedo es malgastar
que haya que explicar esto a cada vez...
1 K 22

