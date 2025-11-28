“La gente que dice ‘si quieres, puedes’ ha tenido unos privilegios que no es capaz de reconocer”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Muchos expertos deslizan que el “pensamiento positivo” tiende a legitimar los discursos neoliberales, al hacer recaer toda la responsabilidad en la persona (“si fracasas es porque no te esforzaste lo suficiente”), como si el entorno socio-económico no tuviera nada que ver con el destino de las personas. “En ocasiones, cuando escucho la frase, ´si quieres, puedes´, tengo la sensación como si las personas hubiéramos nacido con treinta o cuarenta años, y no nos hubiera afectado en nada todo lo que vivimos en...
| etiquetas: psicologia , autoayuda , libros
Pero por otra parte, los especialistas en dar la turra constante con que si los privilegios por aquí y la opresión por allá, ni han tenido problemas de verdad, ni tampoco ganas de mover el culo.