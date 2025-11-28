edición general
“La gente que dice ‘si quieres, puedes’ ha tenido unos privilegios que no es capaz de reconocer”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Muchos expertos deslizan que el "pensamiento positivo" tiende a legitimar los discursos neoliberales, al hacer recaer toda la responsabilidad en la persona ("si fracasas es porque no te esforzaste lo suficiente"), como si el entorno socio-económico no tuviera nada que ver con el destino de las personas.

YSiguesLeyendo
... nuestra infancia o el ambiente en el que nos criamos”, responde Gascón. “Por ejemplo, hay quienes han tenido la suerte de tener una madre que les quisiera, mientras hay otros que no y eso por sí solo ya supone una gran diferencia”, explica. “Tampoco es lo mismo estudiar en una universidad pública a que tus padres te paguen un máster muy caro en una escuela de negocios y que luego te envíen un año a aprender bien el inglés fuera de España. Yo, por ejemplo, fui a un colegio público. La gente que dice ´si quieres puedes´, es porque ha tenido unos privilegios que no es capaz de ver o reconocer”, remarca.
Lenari
Como regla general, los que dicen eso de "si quieres, puedes" no han tenido problemas de verdad y no saben lo que es.

Pero por otra parte, los especialistas en dar la turra constante con que si los privilegios por aquí y la opresión por allá, ni han tenido problemas de verdad, ni tampoco ganas de mover el culo.
