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Un tribunal alemán afirma que Ucrania está relacionada con las explosiones del Nord Stream (Eng)

Según el documento publicado esta semana, las explosiones se llevaron a cabo «con un alto grado de probabilidad» por orden de un Estado extranjero. La redacción del tribunal indica que identifica a Ucrania como ese Estado. El tribunal también mantuvo en prisión preventiva a Serhii Kuznietsov, ciudadano ucraniano sospechoso de estar implicado en el sabotaje. Se le acusa de llevar a cabo un acto de sabotaje con explosivos que provocó la destrucción de infraestructuras, aunque el ucraniano niega cualquier implicación.

| etiquetas: alemania , ucrania , involucrado , zelensky , nordstream
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6 comentarios
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#2 rystan
Menuda pantomima.
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eltxoa #1 eltxoa
Los alemanes se van a enterar de quien hizo lo del ns2 cuando hollywood haga la pelicula para gloria de los suyos :troll:
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reithor #4 reithor
El tribunal es como Merz sentado a la sombra de Donald.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Los de El Mundo Today van a tener que cerrar.
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#5 detectordefalacias *
A estas alturas esto ya ni cotiza...
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Andreham #6 Andreham
Y como los rusos son el enemigo, les van a dar una medalla en lugar de retirarles todo el apoyo.
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menéame