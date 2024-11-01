Un tribunal alemán afirma que Ucrania está relacionada con las explosiones del Nord Stream (Eng)

Según el documento publicado esta semana, las explosiones se llevaron a cabo «con un alto grado de probabilidad» por orden de un Estado extranjero. La redacción del tribunal indica que identifica a Ucrania como ese Estado. El tribunal también mantuvo en prisión preventiva a Serhii Kuznietsov, ciudadano ucraniano sospechoso de estar implicado en el sabotaje. Se le acusa de llevar a cabo un acto de sabotaje con explosivos que provocó la destrucción de infraestructuras, aunque el ucraniano niega cualquier implicación.