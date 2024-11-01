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Tres médicos para 4.000 pacientes: el rural gallego paga el precio del colapso sanitario

Tres médicos para 4.000 pacientes: el rural gallego paga el precio del colapso sanitario

Son 853 las vacantes de personal sanitario facultativo sin cubrir, 120 municipios sin pediatra y la peor valoración ciudadana del Estado español. El pasado lunes, vecinas y vecinos del municipio coruñés de Mazaricos se concentraron delante de su centro de salud para denunciar una situación que consideran “insostenible”. Tres médicos para 4.000 pacientes, cupos que superan los 1.300 y más de dos semanas de espera para conseguir cita.

| etiquetas: galicia , 4.000 pacientes , tres , medicos , solamente
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9 comentarios
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reivaj01 #4 reivaj01
En Madrid las citas son también de más de 2 semanas, por lo menos en mi centro de salud.
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cabobronson #6 cabobronson
#4 en el mío también, en la Sierra del Guadarrama, y hay más de 4000 pacientes, casi el doble, para tres médicos.

Gracias Ayuso
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Cehona #8 Cehona
#4 Depende de si estás en la zona sur o en barrios cayetanos.
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Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#4 cuando los 500k inmigrantes ilegales sean regularizados y traigan a sus familiares, las listas de espera mejorarán.
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#2 Cuchifrito
Un lunes cualquiera en toda Andalucía, 1425 pacientes por médico de familia de media (dato de 2024, a saber ahora).
Y esa es la media, habrá centros mucho peor claro.
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Glidingdemon #3 Glidingdemon
Bueno, pero lo llevan eligiendo así desde hace mucho tiempo, ni creo que esa gente se queje, serán los periodistas sanchistas que lo inundan todo con su propaganda comunista bolivariana, además tampoco los gobierna ETA. Todo es ganancia.
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tul #5 tul
esto lo arrenglan los narcos del pp en la proxima absoluta!
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enak #1 enak
Y luego se preguntarán porque la gente no se va a vivir a las zonas rurales
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Cehona #7 Cehona
#1 En Castilla la Mancha, Cospedal quiso suprimir las urgencias.
Salieron en tromba Alcaldes y vecinos.
www.eldiario.es/sociedad/cospedal-atencion-sanitaria-castilla-mancha_1

¿Qué han hecho los vecinos de esos pueblos, además de votarles y salir de las residencias de mayores, con el voto cerrado?
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menéame