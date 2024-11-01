Tres médicos para 4.000 pacientes: el rural gallego paga el precio del colapso sanitario

Son 853 las vacantes de personal sanitario facultativo sin cubrir, 120 municipios sin pediatra y la peor valoración ciudadana del Estado español. El pasado lunes, vecinas y vecinos del municipio coruñés de Mazaricos se concentraron delante de su centro de salud para denunciar una situación que consideran “insostenible”. Tres médicos para 4.000 pacientes, cupos que superan los 1.300 y más de dos semanas de espera para conseguir cita.
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Gracias Ayuso
Y esa es la media, habrá centros mucho peor claro.
Salieron en tromba Alcaldes y vecinos.
www.eldiario.es/sociedad/cospedal-atencion-sanitaria-castilla-mancha_1
¿Qué han hecho los vecinos de esos pueblos, además de votarles y salir de las residencias de mayores, con el voto cerrado?