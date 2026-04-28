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Tres expertos diseñan una reforma sencilla para hacer más justa la Selectividad

Tres expertos en educación plantean una reforma sencilla para hacer más equitativa la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), unos exámenes que generan cada año agravios territoriales. El motivo es que, aunque la calificación obtenida en un lugar de España sirve para entrar en cualquier universidad pública del país,

| etiquetas: educación , selectividad
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15 comentarios
6 2 0 K 70 actualidad
Moderdonia #7 Moderdonia
#5 en la COPE son muy mayores xD
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#3 Pitchford
Es algo tan simple, lógico y aplicado por lo que cuentan en el MIR y en otros paises, que se les debería caer la cara de vergüenza a los dejados que no lo han aplicado todos estos años.
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ombresaco #4 ombresaco
#3 Porque el objetivo es que parezca justo, no que lo sea.
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makinavaja #9 makinavaja
#4 No es justa cuando hay personas, como la princesa Leonor, que no tienen que hacerla para entrar a la universidad, por haber estudiado el bachillerato en el extranjero... la selectividad solo es para los pobretones que tienen que estudiar en España, las élites se libran, como siempre.... :troll: :troll:
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ombresaco #12 ombresaco
#9 esa es solo una de la muchas injusticias que hay en selectividad/bau/ebau/pau/comosellame
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Moderdonia #2 Moderdonia
Ahora la selectividad se llama PAU? ya estan catalanizando todo? el año que viene se va a llamar Jordi??

Se podría escuchar en la COPE.
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Cantro #5 Cantro
#2 se llama así desde antes de entrar yo en la Universidad. Y salí de ella hace décadas
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#8 Joroñas
#5 pues hasta junio del año pasado se llamaba EBAU...
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Cantro #10 Cantro
#8 cuando la hice yo el público general ni siquiera tenía la noción de lo que era Internet, así que no me voy a remontar a los años noventa

Pero en 2011, en Galicia ya se llamaba así

www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110404/AnuncioEF0A_es.html
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#11 Joroñas
#10 ni en los nombres se ponen ya de acuerdo.
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nopolar #1 nopolar
Interesante. Para quien no pueda leerla otro enlace con el texto:
archive.ph/sd1ca
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#6 Joroñas
Mira, sin ser experto:

"Un sistema justo sería aquel en el que todo todos los alumnos del país hicieran el examen el mismo día y con las mismas preguntas. El sistema es tan sencillo como, en vez de entregar sobres con los enunciados, poner una pantalla digital bien grande en el aula y que a la misma hora para todo el mundo aparezcan los enunciados."

Si es que a estas alturas de la sociedad de la tecnología y la información, que andemos con estas chorradas...
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DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#6 problemas de visibilidad seguro.
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#14 Tronchador.
#13 Pantalla más grande . Más pantallas .
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#15 Tronchador.
#6 ¿Y si falla una pantalla, a la que porPor el motivo que sea no le llega la señal?
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menéame