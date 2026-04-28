Tres expertos diseñan una reforma sencilla para hacer más justa la Selectividad

Tres expertos en educación plantean una reforma sencilla para hacer más equitativa la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), unos exámenes que generan cada año agravios territoriales. El motivo es que, aunque la calificación obtenida en un lugar de España sirve para entrar en cualquier universidad pública del país,
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Se podría escuchar en la COPE.
Pero en 2011, en Galicia ya se llamaba así
www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110404/AnuncioEF0A_es.html
archive.ph/sd1ca
"Un sistema justo sería aquel en el que todo todos los alumnos del país hicieran el examen el mismo día y con las mismas preguntas. El sistema es tan sencillo como, en vez de entregar sobres con los enunciados, poner una pantalla digital bien grande en el aula y que a la misma hora para todo el mundo aparezcan los enunciados."
Si es que a estas alturas de la sociedad de la tecnología y la información, que andemos con estas chorradas...