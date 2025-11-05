edición general
Tres copas de alcohol al día pueden provocar hemorragias cerebrales severas y precoces

Una investigación ha desentrañado el preocupante vínculo detectado entre el consumo intensivo de alcohol y los infartos cerebrales más graves y tempranos. El estudio, que ha analizado a 1.600 pacientes de EEUU hospitalizados por hemorragia cerebral, explica que quienes beben tres o más bebidas al día sufren derrames cerebrales 11 años antes que quienes no consumen alcohol o lo hacen moderadamente. Los pacientes bebedores sufrieron el ictus a una edad promedio de 64 años, el resto a los 75.

#1 JandePorer
Claro. El truco está en sólo beber dos.
Zoidborg #2 Zoidborg
los científicos definieron el consumo fuerte como la ingesta regular de tres o más bebidas alcohólicas al día, lo que equivale a unos 42 gramos de alcohol, como tres latas de cerveza o tres copas de vino.

Por suerte los cubatas no cuentan :shit: :foreveralone:
