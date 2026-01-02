edición general
Tres apuñalamientos con dos heridos y un muerto en el comienzo de año en Madrid

Tres apuñalamientos con dos heridos y un muerto en el comienzo de año en Madrid

El hombre apuñalado el jueves en el distrito madrileño de Villaverde ha fallecido como consecuencia de las heridas. Se trataría del primer homicidio registrado en la Comunidad de Madrid en 2026. La Policía Nacional también investiga dos apuñalamientos ocurridos este jueves por la tarde en Parla con sendos heridos.

#3 tierramar *
¿Se sabe el origen de los agresores? ¿Lo van a publicar? o censura. La ertzaina publica dicho origen y ayuda a entender: www.meneame.net/story/aburto-tambien-ve-como-problema-uso-armas-blanca Aburto, alcalde de Bilabo poe le PNV; también ve como "un problema" el uso de las armas blancas en algunas "culturas". Los españoles no tenemos la costumbre de utilizar armas blancas. Ayuso está favoreciendo la inmigración latina, y con ello los problemas de bandas, agresiones con armas blancas,...

Narmer #6 Narmer
#3 ¿Cómo que no tenemos costumbre? En los 80…
Andreham #7 Andreham
#3 El origen de los agresores condiciona sus acciones?

Tú como español desfalcas a hacienda y gritas muy alto en bares de Polonia?
#8 surco
#3 De momento no los han cogido, así que entiendo que es complicado saber el origen.
Con todo a mi me parece bien que se publique, si tenemos un problema de delincuencia y falta de integración con la inmigración hay que abordarlo, como también hay que publicar los impuestos directos e indirectos que generan los inmigrantes, que 95 de cada 100 no van a cometer un delito en su vida, cuantos servicios generan, que % de nuestro crecimiento es por ellos, cuanto empleo generan y cuanto contribuyen a…   » ver todo el comentario
Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante
Los mejores apuñalamientos, los de Madrid
#1 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Lo raro es que los cloaqueros habituales no aparezcan por aquí para hacer las "gracietas" habituales cuando la ciudad protagonista es Barcelona.
DrEvil #4 DrEvil
Bueno, es que el problema de raíz no se puede mentar. Es tabú por ahora.
Habrá que esperar un tiempecito para poder discutir de verdad cual es el problema...
