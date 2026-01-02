Tres apuñalamientos con dos heridos y un muerto en el comienzo de año en Madrid

El hombre apuñalado el jueves en el distrito madrileño de Villaverde ha fallecido como consecuencia de las heridas. Se trataría del primer homicidio registrado en la Comunidad de Madrid en 2026. La Policía Nacional también investiga dos apuñalamientos ocurridos este jueves por la tarde en Parla con sendos heridos.
| etiquetas: apuñalamientos , madrid
Tú como español desfalcas a hacienda y gritas muy alto en bares de Polonia?
Con todo a mi me parece bien que se publique, si tenemos un problema de delincuencia y falta de integración con la inmigración hay que abordarlo, como también hay que publicar los impuestos directos e indirectos que generan los inmigrantes, que 95 de cada 100 no van a cometer un delito en su vida, cuantos servicios generan, que % de nuestro crecimiento es por ellos, cuanto empleo generan y cuanto contribuyen a… » ver todo el comentario
Habrá que esperar un tiempecito para poder discutir de verdad cual es el problema...