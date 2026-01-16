Al tren madrugador de Logroño a Madrid ‘se le pegan las sábanas’ durante toda la semana

Acudir a la capital del reino para degustar un bocata de calamares, bailar un chotis o tomarse unas cañitas no es tarea sencilla para los riojanos. Más allá del autobús -el único servicio de transporte que tiende a cumplir horarios-, el resto de alternativas al vehículo particular no destacan por su fiabilidad horaria.
| etiquetas: tren , retraso , logroño , madrid
Lo mejor es esto:
"Desde Renfe han explicado en reiteradas ocasiones a NueveCuatroUno que se trata de un problema de difícil solución, pues la Ley obliga al cumplimiento estricto de las horas de descanso del maquinista, por razones de seguridad."
Porque poner otro maquinista ni se contempla