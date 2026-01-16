edición general
Al tren madrugador de Logroño a Madrid ‘se le pegan las sábanas’ durante toda la semana

Acudir a la capital del reino para degustar un bocata de calamares, bailar un chotis o tomarse unas cañitas no es tarea sencilla para los riojanos. Más allá del autobús -el único servicio de transporte que tiende a cumplir horarios-, el resto de alternativas al vehículo particular no destacan por su fiabilidad horaria.

8 comentarios
Guanarteme #2 Guanarteme
Acudir a la capital del reino para degustar un bocata de calamares, bailar un chotis o tomarse unas cañitas

:palm: :palm: :palm: :palm:
#3 Stringerthanks
#2 lo típico, que vas a Madrid a bailar chotis
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 Mucha suerte tendrás si te sirven calamares, lo habitual es el kraken argentino, también conocido como pota.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Por 4€ que esperas, calamar de Cantabria,
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#5 Me conformo con que no mientan. Que ahora parece exigir demasiado.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#7 No mienten los dos son molusco cefalópodo y a la pota la llaman calamar gigante
pepel #1 pepel
Y a algún avión también.
jonolulu #6 jonolulu *
"La culpa no la tienen averías en el tren o en el trazado, sino el cumplimiento de las horas de descanso establecidas para el maquinista del convoy, que es el mismo profesional que llega la noche anterior a los mandos del Alvia"

Lo mejor es esto:

"Desde Renfe han explicado en reiteradas ocasiones a NueveCuatroUno que se trata de un problema de difícil solución, pues la Ley obliga al cumplimiento estricto de las horas de descanso del maquinista, por razones de seguridad."

Porque poner otro maquinista ni se contempla xD
