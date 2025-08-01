Tras las últimas pruebas, China parece dispuesta a llegar antes que Estados Unidos a la Luna. (ENG)

En las últimas semanas, el secreto programa espacial chino ha informado de algunos hitos significativos en el desarrollo de su programa de aterrizaje de astronautas en la superficie lunar para el año 2030.



El 6 de agosto, la Agencia Espacial Tripulada China probó con éxito una maqueta de alta fidelidad de su módulo de aterrizaje lunar «Lanyue» de 26 toneladas. En la prueba, realizada en las afueras de Pekín, se utilizaron ataduras gigantes para simular la gravedad lunar mientras el vehículo encendía los motores principales y los propulsores.