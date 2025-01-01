edición general
Una mujer compra un juego completo de ollas en Temu y lo que le llega nada tiene que ver con la realidad: "Reír para no llorar"

Comprar a través de Internet a veces es todo un reto. Más si cabe si se hace a través de páginas como Temu, donde a pesar de haber productos muy baratos, a veces demuestran que lo barato acaba saliendo caro. Eso mismo es lo que le ha ocurrido a una familia en la que la madre había comprado un juego completo de ollas con cazo, sartén y tapas de vidrio. Sin embargo, lo que llegó a recibir fue algo muy diferente. Según muestra el vídeo mostrado en TikTok por la cuenta @siempre.suus, el pedido incluía un cazo, una sartén y cuatro ollas.

etiquetas: mujer , compra , temu , ollas , pegatinas
HAL9K #7 HAL9K
Compró sin leer lo que compraba. Voto errónea.
3 K 44
#3 sald64059
Una vez casi pico yo con una réplica de una pistola.
Efectivamente era un pegatina, lo ponía en la descripción, pero había que fijarse mucho.
Y otra es fijarse bien, pero bien en las medidas, que después te te llega un llavero.
1 K 21
#6 yarkyark
#1 A mi me ha pasado, aunque he de reconocer que aliexpress me devolvió el dinero sin problema.

La trampa que usan es que ponen el texto de tal manera que cuando aliexpress traduce automáticamente al castellano la descripción no aparece por ninguna parte que es una imagen. Sin embargo si lo lees en ingles al menos puedes apreciarlo. Además en las fotos que ponen no se ve por ninguna parte que sea un chapa o una pegatina.

Es directamente una estafa.

cc #3
0 K 11
#8 chocoleches
#3 Es un timo clásico de ebay
0 K 12
Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell
Le llegaron unas pegatinas xD
0 K 19
robustiano #5 robustiano *
-¿Qué le dijo la sartén al cazo?
+Quita allá ese tiznajo.
0 K 15
Asimismov #4 Asimismov
Siempre es mejor Temu, que los comerciales de gas, luz, securitas, telefonía y de las enciclopedias que llegaban a casa de los abuelos y te hacían un agujero en los pocos ahorros que tenían.
0 K 12
#2 crissis
Esto es lo que le pasa a la mujer por cocinar.

Si estuviera vendiendo droga no le habría sucedido.
0 K 7
Nokith #9 Nokith
Pero le han enviado la tablet?
0 K 6

