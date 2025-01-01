Una mujer compra un juego completo de ollas en Temu y lo que le llega nada tiene que ver con la realidad: "Reír para no llorar"

Comprar a través de Internet a veces es todo un reto. Más si cabe si se hace a través de páginas como Temu, donde a pesar de haber productos muy baratos, a veces demuestran que lo barato acaba saliendo caro. Eso mismo es lo que le ha ocurrido a una familia en la que la madre había comprado un juego completo de ollas con cazo, sartén y tapas de vidrio. Sin embargo, lo que llegó a recibir fue algo muy diferente. Según muestra el vídeo mostrado en TikTok por la cuenta @siempre.suus, el pedido incluía un cazo, una sartén y cuatro ollas.