Tras prohibir a una ONG alimentar a “pobres”, Almeida les exige ahora tener un local: "El problema es que molestan"

Desde Bocatas Madrid sostienen que es una excusa del Ayuntamiento porque otra organización alquiló un establecimiento y "se lo clausuraron". Madrid, territorio vedado para quienes alimentan a las personas sin hogar. La organización sin ánimo de lucro Bocatas Madrid – que responde al nombre oficial de Asociación Pasión Por el Hombre – denunció en sus perfiles oficiales en redes sociales que, pese a prestar servicios similares desde 1996, el Ayuntamiento de la capital prohibió una de sus últimas acciones, que consistía en el reparto de bocadillos
Es perfectamente entendible que los vecinos se quejen. No hay solución fácil para algo así, no puedes mandarlos a un pogromo pero tampoco se puede idealizar la pobreza.
Que les ceda terrenos a estas ong.
Y Pertenecen a la Democracia Cristiana y su prioridad es la libertad.
Cosas de los palabros y su relación con la venta de humo.