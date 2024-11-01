Tras prohibir a una ONG alimentar a “pobres”, Almeida les exige ahora tener un local: "El problema es que molestan"

Desde Bocatas Madrid sostienen que es una excusa del Ayuntamiento porque otra organización alquiló un establecimiento y "se lo clausuraron". Madrid, territorio vedado para quienes alimentan a las personas sin hogar. La organización sin ánimo de lucro Bocatas Madrid – que responde al nombre oficial de Asociación Pasión Por el Hombre – denunció en sus perfiles oficiales en redes sociales que, pese a prestar servicios similares desde 1996, el Ayuntamiento de la capital prohibió una de sus últimas acciones, que consistía en el reparto de bocadillos