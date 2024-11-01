edición general
23 meneos
22 clics
Tras prohibir a una ONG alimentar a “pobres”, Almeida les exige ahora tener un local: "El problema es que molestan"

Tras prohibir a una ONG alimentar a “pobres”, Almeida les exige ahora tener un local: "El problema es que molestan"

Desde Bocatas Madrid sostienen que es una excusa del Ayuntamiento porque otra organización alquiló un establecimiento y "se lo clausuraron". Madrid, territorio vedado para quienes alimentan a las personas sin hogar. La organización sin ánimo de lucro Bocatas Madrid – que responde al nombre oficial de Asociación Pasión Por el Hombre – denunció en sus perfiles oficiales en redes sociales que, pese a prestar servicios similares desde 1996, el Ayuntamiento de la capital prohibió una de sus últimas acciones, que consistía en el reparto de bocadillos

| etiquetas: almeida , prohibe ong , alimentar pobres. personas sin hogar
19 4 2 K 163 actualidad
15 comentarios
19 4 2 K 163 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La justificación de la Corporación que dirige José Luis Martínez-Almeida es que no sólo carecen de regulación sino que su actividad tampoco está sujeta a ningún control y puede comportar problemas de salud y de orden público en la ciudad.
2 K 50
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#1 falta de regulación, problemas para la sanidad y de orden publico...a esa definición responde también el PP de Madrid{undecided}
1 K 23
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#5 Excusas para no atender a los mas desfavorecidos, por parte del carapolla y sus secuaces, esto es el principio con lo de formula 1 ya se verán las expulsiones que harán para que Madrid no tenga mendigos ni indigentes.
1 K 31
Asimismov #12 Asimismov
#5 están preparando un asalto a los bancos de alimentos para que sean los propios "bancos a secas" quienes gestionen los servicios de las ONG.
0 K 12
ur_quan_master #15 ur_quan_master
#12 más bien no quieren competencia los bancos de alimentos controlados por la Iglesia.
0 K 11
ochoceros #14 ochoceros
#1 Si fuesen de la iglesia seguro que les regalaba locales y terrenos para hacer lo que quisieran. O concesiones por 75 años, que es casi lo mismo.
0 K 11
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#9 No puede ser, pero si antes me ha parecido ver al facherío muy preocupado por el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. xD

www.meneame.net/story/espana-apenas-reduce-desigualdad-desde-2018-sext
2 K 45
Torrezzno #7 Torrezzno *
Aquí hay dos realidades. Por un lado la gente pobre existe y tiene necesidades como todo el mundo. Por otro lado entre los pobres hay gente que por la dureza de su vida tienen comportamientos incivicos, orinan en la calle, tienen alcoholismo, etc.

Es perfectamente entendible que los vecinos se quejen. No hay solución fácil para algo así, no puedes mandarlos a un pogromo pero tampoco se puede idealizar la pobreza.
1 K 30
Dragstat #9 Dragstat
#7 podrían empezar por intentar reducir la pobreza pero eso no está en sus planes. Para ellos reducir la pobreza es eliminar los signos visibles de la misma. Quieren pobres pero no quieren verlos.
0 K 20
Falk #6 Falk
A una ONG trabas por todos lados, pero lo de pedir la cédula de habitabilidad a las viviendas en el mercado ni se le ocurre.
1 K 27
capitan__nemo #13 capitan__nemo
Pues almeida ha cedido terrenos gratis a unas cuantas iglesias.
Que les ceda terrenos a estas ong.
0 K 20
Ashlie #4 Ashlie
La normalización de la aporofobia en las instituciones madrileñas me sigue sorprendiendo a estas alturas.
0 K 10
Dragstat #8 Dragstat
#4 yo la verdad es que agradezco que se quiten la careta y todos podamos ver lo que piensan sin medias tintas. El siguiente paso sería reconocer que la mayoría de sus votantes son mierda para ellos, pero a ese nivel no van a llegar a no ser que llegue un personaje estilo Trump.
1 K 35
aupaatu #3 aupaatu *
No hay que alimentarlos porque igual se quedan y lo único que consiguen es hacer un efecto llamada.
Y Pertenecen a la Democracia Cristiana y su prioridad es la libertad.
Cosas de los palabros y su relación con la venta de humo.
0 K 9

menéame