España apenas reduce la desigualdad desde 2018: es el sexto país de la UE con más pobreza

España prácticamente no ha avanzado en la lucha contra la desigualdad desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno. El Ejecutivo incluiría en el cuadro económico objetivos relacionados con la pobreza y la exclusión social, pero —al igual que en la vivienda— lo hacen después de siete años en los que no han puesto en marcha ninguna política exitosa para mejorar estas cifras.