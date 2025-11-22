edición general
España apenas reduce la desigualdad desde 2018: es el sexto país de la UE con más pobreza

España prácticamente no ha avanzado en la lucha contra la desigualdad desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno. El Ejecutivo incluiría en el cuadro económico objetivos relacionados con la pobreza y la exclusión social, pero —al igual que en la vivienda— lo hacen después de siete años en los que no han puesto en marcha ninguna política exitosa para mejorar estas cifras.

frankiegth #3 frankiegth *
#2. Son la propia derecha y extrema derecha las que pretenden eliminar de un plumazo la pluralidad. Y no te sorprendas de que incluso acabasen atacando al mismo "Software Libre" en Europa que puede poner en entredicho ciertos monopolios.

'...Falangistas marchan contra el régimen “genocida” del 78 y cantan “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”...'
www.meneame.net/story/falangistas-marchan-contra-regimen-genocida-78-c
Sr.No #4 Sr.No
#3 y con todo se oponen a la subida del SMI, a la reducción de jornada, y a cualquier cosa que huela mínimamente a mejora para el trabajador.
Malinke #1 Malinke
Sólo hacen cuentas desde el 2018, ¿por qué será?
#2 tufachafavorito
#1 yo tenía cuenta desde 2007. He vivido la etapa en la que menéame era una web de actualidad con noticias de tecnología/ software libre. También viví el banday. Recientemente me harté de menéame y eliminé la cuenta. Esta es la única cuenta que tengo ahora y me la creé solo para intentar dar pluralidad a este saco.
