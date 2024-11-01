edición general
2 meneos
12 clics

Los transportistas exigen a Marlaska destituir al jefe de la DGT por «dejar atrapados 10.000 camiones»

Las principales organizaciones de transportistas de España han decidido exigir formalmente al ministro del Interior,el cese del jefe de la DGT,por paralizar el tráfico de camiones y el suministro de toda la meseta norte. Los representantes del sector aseguran que, actualmente, hay atrapados más de 10.000 vehículos en la red viaria española por esta medida, que se ha tomado «sin apenas aviso previo». Esta medida es insólita, jamás se ha prohibido el tráfico de forma general en tantos lugares a la vez, mucho menos estando las carreteras sin nieve

| etiquetas: dgt , marlaska , transportes
2 0 0 K 14 actualidad
6 comentarios
2 0 0 K 14 actualidad
#4 Chappie
Las garrapatas no dimiten.
2 K 35
Gry #5 Gry
También pedirían su dimisión si se hubieran quedado atrapados en una carretera toda la noche. No se puede ganar.
0 K 18
manbobi #2 manbobi
"Los transportistas"
0 K 12
bronco1890 #3 bronco1890
No le han destituido por lo de las balizas le van a destituir por esto...
0 K 11
#1 Alves *
Va a llegar fina la comida a los supermercados cuando se levante la prohibición de circular, todavía no entiendo como no se han muerto de hambre en Oslo o Estocolmo.

«Entre tanto, miles de conductores con sus mercancías, incluyendo animales vivos, mercancías perecederas y peligrosas, aguardan en carreteras limpias la llegada de la nieve para quedar, ahora sí, cercados definitivamente, todo ello por la orden delirante emitida desde la DGT», alertan.
0 K 8
pepel #6 pepel
#1 Se llama planificación e infraestructuras.
0 K 19

menéame