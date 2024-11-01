Los transportistas exigen a Marlaska destituir al jefe de la DGT por «dejar atrapados 10.000 camiones»

Las principales organizaciones de transportistas de España han decidido exigir formalmente al ministro del Interior,el cese del jefe de la DGT,por paralizar el tráfico de camiones y el suministro de toda la meseta norte. Los representantes del sector aseguran que, actualmente, hay atrapados más de 10.000 vehículos en la red viaria española por esta medida, que se ha tomado «sin apenas aviso previo». Esta medida es insólita, jamás se ha prohibido el tráfico de forma general en tantos lugares a la vez, mucho menos estando las carreteras sin nieve