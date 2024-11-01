edición general
2 meneos
299 clics

La transformación de Leticia Sabater en 16 imágenes

Los 'looks' de la cantante antes de su paso por el programa 'Cámbiame'.

| etiquetas: transformacion , leticia , sabater , imágenes , musa , diosa
2 0 1 K 19 cultura
11 comentarios
2 0 1 K 19 cultura
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Leticia es como un buen vino.

Con el paso de los años, te das cuenta que se ha picado, y lo pones con melocotón en las fiestas patronales para provocar cagalera a cualquier incauto que lo pruebe.
2 K 32
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#4 Pues yo creo que todos con el paso de los años nos convertimos más en Leticia Sabater. El tiempo y la edad son inexorables.
4 K 60
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#5 Cierto.

Yo también acostumbro a fingir que se me escapa un pezón cada vez que estoy en una reunión social.
2 K 32
skaworld #7 skaworld
#5 #6 Y quien no mira al futuro con miedo, pero tiene un ojo puesto en el pasado?

Todos somos Leticia
1 K 24
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
#5 y nos vuelve a crecer el himen :-D
0 K 11
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
A mi no me gusta un carajo pero he de reconocer que artistas más currantes que ella, pocos.
2 K 26
skaworld #3 skaworld
Insuficiente, el análisis filosofico psicológico de la evolucion de la musa infantil en el mito erótico da para reirse de "La Metamorfosis" de Kafka
0 K 12
BastardWolf #11 BastardWolf
#0 musa? diosa? Te has pasaoo!!!
0 K 12
Milmariposas #9 Milmariposas *
"Leticia Sabater nació en Barcelona el 21 de junio de 1966, en unas semanas soplará 50 velas"...

Yo creo que los del Hola suspendieron matemáticas en primaria... xD xD xD
0 K 12
BastardWolf #10 BastardWolf
#9 fijate la fecha del artículo, es del 2017
0 K 12
#2 capitan.meneito
Joder, que es viernes, cortarollos!
0 K 11

menéame