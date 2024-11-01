·
más votadas
568
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
523
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
534
Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"
357
Rutte se vuelve a arrodillar ante Trump: “La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”
590
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia
La transformación de Leticia Sabater en 16 imágenes
Los 'looks' de la cantante antes de su paso por el programa 'Cámbiame'.
transformacion
leticia
sabater
imágenes
musa
diosa
cultura
11 comentarios
cultura
Comentarios destacados:
#4
mente_en_desarrollo
Leticia es como un buen vino.
Con el paso de los años, te das cuenta que se ha picado, y lo pones con melocotón en las fiestas patronales para provocar cagalera a cualquier incauto que lo pruebe.
2
K
32
#5
cenutrios_unidos
#4
Pues yo creo que todos con el paso de los años nos convertimos más en Leticia Sabater. El tiempo y la edad son inexorables.
4
K
60
#6
mente_en_desarrollo
#5
Cierto.
Yo también acostumbro a fingir que se me escapa un pezón cada vez que estoy en una reunión social.
2
K
32
#7
skaworld
#5
#6
Y quien no mira al futuro con miedo, pero tiene un ojo puesto en el pasado?
Todos somos Leticia
1
K
24
#8
MoñecoTeDrapo
*
#5
y nos vuelve a crecer el himen
0
K
11
#1
SeñorPresunciones
A mi no me gusta un carajo pero he de reconocer que artistas más currantes que ella, pocos.
2
K
26
#3
skaworld
Insuficiente, el análisis filosofico psicológico de la evolucion de la musa infantil en el mito erótico da para reirse de "La Metamorfosis" de Kafka
0
K
12
#11
BastardWolf
#0
musa? diosa? Te has pasaoo!!!
0
K
12
#9
Milmariposas
*
"Leticia Sabater nació en Barcelona el 21 de junio de 1966, en unas semanas soplará 50 velas"...
Yo creo que los del Hola suspendieron matemáticas en primaria...
0
K
12
#10
BastardWolf
#9
fijate la fecha del artículo, es del 2017
0
K
12
#2
capitan.meneito
Joder, que es viernes, cortarollos!
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
