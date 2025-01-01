La trágica verdad científica detrás del "Brain Root"  

Antes podías leer 30 páginas de un libro, cambias las canciones antes de que terminen, las conversaciones profundas se te hacen cuesta arriba... Esto no es casualidad. El "Brain Root", o cerebro podrido, es un problema estructural en nuestra sociedad. Lo que está ocurriendo en nuestras cabezas es el equivalente mental a comer ultraprocesados. Contenido diseñado para ser estimulante, pero que apenas demanda esfuerzo cognitivo. Lo que no usas, se atrofia. Estamos usando menos que nunca nuestras capacidades cognitivas y se están atrofiando.
| etiquetas: trágica verdad , brain root , científica