Tragedia en Israel: se quitó la vida Roei Shalev, supeviviente de la masacre del festival Nova

Roei Shalev, uno de los supervivientes del festival de música Nova, se quitó la vida dos años después del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. El joven había sido herido de bala durante la masacre perpetrada por terroristas de Hamás, en la que fueron asesinadas miles de personas en comunidades israelíes cercanas a Gaza. Su pareja, Mapal Adam, y su amiga Hili Solomon murieron en el ataque. Una semana después de la tragedia, su madre, Raffaela, también se suicidó.
| etiquetas: tragedia , israel , suicidio , festival , nova , superviviente
Dando por buena la cifra mas alta.
Muchos miles si ha habido entre la población palestina, y ahí también se habrá suicidado más de uno.
Esto está lleno de pro genocidas
Me avergüenza ver algunos comentarios que les parece "irrelevante" o incluso lo celebran, por cierto. Y no será porque yo peco de proisraelí en ninguna medida.