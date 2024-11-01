edición general
Tragedia en Israel: se quitó la vida Roei Shalev, supeviviente de la masacre del festival Nova

Roei Shalev, uno de los supervivientes del festival de música Nova, se quitó la vida dos años después del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. El joven había sido herido de bala durante la masacre perpetrada por terroristas de Hamás, en la que fueron asesinadas miles de personas en comunidades israelíes cercanas a Gaza. Su pareja, Mapal Adam, y su amiga Hili Solomon murieron en el ataque. Una semana después de la tragedia, su madre, Raffaela, también se suicidó.

Gry #3 Gry
El estrés postraumático es muy jodido. DEP.

sinson #11 sinson
#3 Los palestinos o son inmunes o no se les tiene en cuenta.
#16 Ingjen
#3 pobres soldados que después de jugar con los cadáveres o matar niños riéndose se sienten culpables
sinson #7 sinson
¿Miles? Mil y pico no son miles.
Dando por buena la cifra mas alta.
josete15 #10 josete15
#7 una pena, pero eso mismo venía yo a decir, que miles no fueron.
Muchos miles si ha habido entre la población palestina, y ahí también se habrá suicidado más de uno.
Priorat #8 Priorat
Con las decenas de miles de muertos de Gaza, la verdad es que es un poco irrelevante lo que le pase a una persona concreta
#15 Ingjen
#8 #13 #9 no entiendo los negativos que me han calzado en #1 y no he dicho ni la mitad que vosotros.

Esto está lleno de pro genocidas
#9 banksy
Tan irrelevante como positivo.
ur_quan_master #13 ur_quan_master *
Triste noticia, aunque Irrelevante es poco decir.
#18 Archaic_Abattoir *
Buena noticia pero irrelevante.
maquingo #4 maquingo
¿Se supone que debo lamentarlo?
Uda #5 Uda
#4 con respetar es bastante.
Vacacerdo #6 Vacacerdo
#5 Se me hace difícil no respetar su decisión
#14 Ingjen
#4 al final es una auto eutanasia
Andreham #17 Andreham
#4 Pues hombre, este señor estaría haciendo su vida y punto. A menos que sepas que tras el atentado se dedicó a matar niños para vengarse, y ahora la conciencia le ha colapsado, pues sí, hay que lamentar un suicidio.

Me avergüenza ver algunos comentarios que les parece "irrelevante" o incluso lo celebran, por cierto. Y no será porque yo peco de proisraelí en ninguna medida.
#1 Ingjen
No se que tendrá que ver que se haya suicidado su madre y él con los ataques de hamas
Kmisetas #2 Kmisetas
#1 Nada, qué va, pura casualidad.
#12 Ingjen *
#2 veo aquí mucho partidario del genocidio. Por los negativos
