Trabajo busca que los trabajadores 'hereden' por ley los negocios familiares en riesgo de cerrar

Las conclusiones de este trabajo hacen referencia a las pymes, a las que quieren imponer un "plan de transición de la propiedad a los trabajadores" si no tienen asegurado que un familiar tomará las riendas de su negocio cuando decidan jubilarse. El documento elaborado por una decena de académicos establece que en empresas que tengan entre 25 y 2000 empleados, más del 2% del capital social debe ser propiedad de los trabajadores. Si el Gobierno decide seguir adelante con esta propuesta, esta imposición afectaría a todas las empresas, tengan o ...
A ver si se hace al final, que sería muy bueno.
El sueldo del amigo se lo ahorran, que no será poco
El resultado a final de año se lo reparten, cosa que se lo queda el dueño.
Enséñale las cuentas a los empleados, quita la parte que se lleva el jefe y me cuentas.
Ahora bien, los cooperativistas, tendrán que pagar al dueño su negocio, si se llega a un acuerdo, ya te digo yo que habrá empleados dispuestos… » ver todo el comentario
También sería una forma de que la tierra agrícola no pase a fondos internacionales, con tantos propietarios ancianos que van cerrando persiana. Dejar la producción de patata en manos de fondos potencialmente especulativos me parece pésima idea.
antes arde españa que esto se apruebe