Trabajo busca que los trabajadores 'hereden' por ley los negocios familiares en riesgo de cerrar

Las conclusiones de este trabajo hacen referencia a las pymes, a las que quieren imponer un "plan de transición de la propiedad a los trabajadores" si no tienen asegurado que un familiar tomará las riendas de su negocio cuando decidan jubilarse. El documento elaborado por una decena de académicos establece que en empresas que tengan entre 25 y 2000 empleados, más del 2% del capital social debe ser propiedad de los trabajadores. Si el Gobierno decide seguir adelante con esta propuesta, esta imposición afectaría a todas las empresas, tengan o ...

| etiquetas: ministerio de trabajo , trabajadores , negocios familiares
#1 colemur
Una noticia con sentido.
A ver si se hace al final, que sería muy bueno.
jonolulu #8 jonolulu
¿Cómo? ¿Esto es un cambio normativo? Pero si los padefos siempre pensaron que iban a heredar la empresa....
#7 Nastar
La mayoria de negocios familiares cierran tras la jubilacion porque los herederos pasan de trabajos esclavos
BlackDog #4 BlackDog *
Suena muy bonito, pero cuando tengan que poner pasta que pasa? O sea yo tengo un restaurante con 25 empleados, y me retiro y quiero cerrar vender todo y vender el local, me van a obligar a regalarlo a los trabajadores? supongo que no... les dices a los trabajadores que por 300.000 pavos es suyo.. y a ver que dicen cuando tengan que pagar 12.000€ cada uno. Y si hay un mes malo y los beneficios no llegan a cubrir lo que cobran normalmente? quien asume las perdidas?
curaca #9 curaca
#4 Pues me has recordado un caso en mi ciudad, que seguro que hay muchos mas. Era un restaurante e iba bastante bien, pero el dueño se jubiló y los hijos no querían saber nada de él. Yo tenía un conocido trabajando en él y me dijo que al final lo habían vendido y que le habían despedido, porque el nuevo dueño traía a su equipo. Le pregunté que si no había habido posibilidad de quedárselo ellos, los empleados, y me dijo, si dos no nos ponemos de acuerdo, para ponernos 30, yo he cogido la indemnización y me he ido a otro sitio a trabajar.
BlackDog #10 BlackDog *
#9 Efectivamente, una cosa es ser un asalariado que hace sus 8 horas y cobra puntualmente y otra es jugarte tu dinero para llevar un negocio y si lo haces mal te jodes y no cobras... dile tu al camarero que ahora como dueño del negocio cooperativo se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a comprar genero y después hacer sus 8 horas de camarero, dile tu al cocinero que después de cerrar la cocina tiene que registrar todos los ingresos y gastos y hacer la declaración trimestral... dile…   » ver todo el comentario
AndresEl_Lanas #11 AndresEl_Lanas
#10 pues eso es una visión bastante simplista. El problema es que el empresario pocas veces se lo propone honestamente a los trabajadores.

El sueldo del amigo se lo ahorran, que no será poco
El resultado a final de año se lo reparten, cosa que se lo queda el dueño.

Enséñale las cuentas a los empleados, quita la parte que se lleva el jefe y me cuentas.

Ahora bien, los cooperativistas, tendrán que pagar al dueño su negocio, si se llega a un acuerdo, ya te digo yo que habrá empleados dispuestos…   » ver todo el comentario
obmultimedia #2 obmultimedia
lo que viene siendo hacer una cooperativa de esa empresa que cierra.
#3 alhambre
#2 Sería interesante también recuperar la propiedad de esas empresas mediante fondos, que repartan el riesgo. No sé si se refieren a eso con "Fondos Ciudadanos, creado por el Gobierno central y las comunidades autónomas para favorecer que los trabajadores puedan acceder al capital de las empresas ante una jubilación."

También sería una forma de que la tierra agrícola no pase a fondos internacionales, con tantos propietarios ancianos que van cerrando persiana. Dejar la producción de patata en manos de fondos potencialmente especulativos me parece pésima idea.
#6 no_soy_un_bot
#2 lo que viene siendo comunismo, los trabajadores son propietarios de la empresa
antes arde españa que esto se apruebe
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
anda. tanto si lo quieres como si no lo quieres... las deudas también, verdad, Yoli? estás fatal de la cabeza! retírate ya con algo de dignidad o al menos cierra esa boca si no has pensado antes de hablar! por qué cojones voy a tener yo que heredar "por ley" las deudas del negocio de mi familia si mi familia no quiere que herede ni el negocio ni sus deudas? a ver, por qué?
