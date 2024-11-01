Un total de 6.995 personas murieron en 2025 en Andalucía sin haber recibido la prestación de la dependencia, 1.244 más que en 2024

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) denuncia que Andalucía dispone hoy de recursos económicos suficientes para mejorar de forma inmediata la atención a la dependencia y reducir los tiempos de resolución por debajo de los 180 días, como ya hacen varias comunidades autónomas. El problema no es la financiación estatal ni el número de beneficiarios, sino la falta de prioridad política y de gestión eficaz por parte de la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía culpa al Gobierno central de la falta de recursos, pero los datos oficiales
desmienten este discurso: la aportación del Estado ha pasado del 19,67% en 2018 al 34,90% en 2024. El incremento estatal ha sido uno de los mayores de España (+15,23 puntos).
