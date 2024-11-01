edición general
Un total de 6.995 personas murieron en 2025 en Andalucía sin haber recibido la prestación de la dependencia, 1.244 más que en 2024

Un total de 6.995 personas murieron en 2025 en Andalucía sin haber recibido la prestación de la dependencia, 1.244 más que en 2024

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) denuncia que Andalucía dispone hoy de recursos económicos suficientes para mejorar de forma inmediata la atención a la dependencia y reducir los tiempos de resolución por debajo de los 180 días, como ya hacen varias comunidades autónomas. El problema no es la financiación estatal ni el número de beneficiarios, sino la falta de prioridad política y de gestión eficaz por parte de la Junta de Andalucía.

luspagnolu #1 luspagnolu
Hay muertos por los que el muy moderado Juanma Moreno no derrama una sola lágrima.
Dene #7 Dene
#1 pero como sonríe, eh?? y lo moderado que es cuando le ponen al lado de la mataviejos?
josde #3 josde
FOAM denuncia que Andalucía dispone hoy de recursos económicos suficientes para mejorar de forma inmediata la atención a la dependencia, pero si lo emplean en eso los sobres que se reparten serian menos y de menor contenido.
Free_palestine #6 Free_palestine
Han salido de Guatemala (PSOE) para meterse en guatepeor (PP)
sleep_timer #2 sleep_timer *
Es lo que han votado.
Debería presentarse Freddy Krueger a las próximas, arrasa fijo.
#4 laruladelnorte
El Estado ya aporta más: se acaba la excusa de la Junta
La Junta de Andalucía culpa al Gobierno central de la falta de recursos, pero los datos oficiales
desmienten este discurso: la aportación del Estado ha pasado del 19,67% en 2018 al 34,90% en 2024. El incremento estatal ha sido uno de los mayores de España (+15,23 puntos).

Cuartos que habrán llenado algunos bolsillos...
#8 harverto
Ya están los comunistas muriéndose para dejar en mal lugar al pobre Juanma
Andreham #5 Andreham
Ciertos usuarios ven eficiencia en ésto.
