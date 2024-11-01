‘Torrente presidente’ supera los 23 millones y ya es la película más taquillera de la saga

Torrente presidente ha superado los 23 millones de euros en solo tres semanas en cines españoles, consolidándose como el mayor éxito de la saga creada por Santiago Segura. La película supera a Torrente 2: Misión en Marbella estrenada hace 25 años. El público continúa respaldando al personaje y el ritmo de espectadores se mantiene alto, lo que apunta a que podría alcanzar los 30 millones de euros al final de su recorrido en salas, una cifra reservada a muy pocos títulos del cine español reciente.