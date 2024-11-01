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‘Torrente presidente’ supera los 23 millones y ya es la película más taquillera de la saga

‘Torrente presidente’ supera los 23 millones y ya es la película más taquillera de la saga

Torrente presidente ha superado los 23 millones de euros en solo tres semanas en cines españoles, consolidándose como el mayor éxito de la saga creada por Santiago Segura. La película supera a Torrente 2: Misión en Marbella estrenada hace 25 años. El público continúa respaldando al personaje y el ritmo de espectadores se mantiene alto, lo que apunta a que podría alcanzar los 30 millones de euros al final de su recorrido en salas, una cifra reservada a muy pocos títulos del cine español reciente.

| etiquetas: santiago segura , torrente presidente
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6 comentarios
7 1 0 K 87 ocio
#1 oscarcr80
Hay que restarle los 6 talegos de whiskey que aún le debe a Cañita Brava.
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IkkiFenix #2 IkkiFenix *
Y esta pelis también hacen taquilla fuera de España?
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UnoYDos #3 UnoYDos *
#2 Por lo visto en 3 días sale en Argentina. Esta publicando en el instragram de la productora Meliès Distribution y en la cartelera de algunos cines argentinos que haya visto.
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Connect #6 Connect
Y esto en una época en que se va muchísimo menos al cine que hace unos años. Un valor mucho más alto por tanto.
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Stieg #4 Stieg
No la he visto ni la veré, aunque las primeras me hicieron gracia en plan caca culo pedo pis.

Alguien me puede decir si cree que ver esta peli provoca más votos a vox o lo ridiculiza tanto que no?
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UnoYDos #5 UnoYDos
#4 Me gustaría creer que la gente no es tan fácil de influenciar como para que cambien su voto por una puta sátira comercial.
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menéame