Torrejón-Países Bajos-Delaware: la ruta del dinero de Hill International, la empresa que supervisa los hospitales de gestión privada de Madrid

La sanidad se ha convertido en un lucrativo negocio que atrae a empresas que poco o nada tienen que ver con la salud. Incluso a algunas extranjeras, parapetadas en territorios de reconocida opacidad fiscal. De Países Bajos a Delaware pasando por Luxemburgo. Es el caso de Hill International Spain, la empresa que supervisa los hospitales públicos de gestión privada de Madrid y es la filial en España de Hill International Incorporated, uno de los mayores gestores de infraestructuras de Estados Unidos.