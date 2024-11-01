Tormenta de nieve en el Everest: cientos de excursionistas atrapados en el lado tibetano  

El silencio del Himalaya se rompió el viernes por la noche. Primero fue el viento. Luego, una cortina blanca que lo cubrió todo. La tormenta de nieve en el Everest, una de las más intensas registradas en octubre, dejó a cientos de excursionistas aislados en la vertiente tibetana de la montaña más alta del planeta. Las autoridades locales han confirmado que más de 350 personas fueron trasladadas con vida hasta el municipio de Qudang, a casi cinco mil metros de altitud. Otras doscientas continúan en la montaña, algunas refugiadas en campamentos.