Tormenta de nieve en el Everest: cientos de excursionistas atrapados en el lado tibetano  

El silencio del Himalaya se rompió el viernes por la noche. Primero fue el viento. Luego, una cortina blanca que lo cubrió todo. La tormenta de nieve en el Everest, una de las más intensas registradas en octubre, dejó a cientos de excursionistas aislados en la vertiente tibetana de la montaña más alta del planeta. Las autoridades locales han confirmado que más de 350 personas fueron trasladadas con vida hasta el municipio de Qudang, a casi cinco mil metros de altitud. Otras doscientas continúan en la montaña, algunas refugiadas en campamentos.

#1 Albarkas
Aquello debe ser como el día que abren las rebajas del corte inglés
#2 Grahml *
La verdad, espero que los caballos, los yaks y los sherpas estén bien

x.com/volcaholic1/status/1975130347135500644
makinavaja #4 makinavaja
#2 Y los sherpas....
Connect #7 Connect
Son turistas. Les dan una cuerda para que se agarren, un chute constante de oxígeno y pasito a pasito solo tienen que tocar cima. Los pasos más técnicos ya se rebajaron hace tiempo. Es más, ahora se llega en furgoneta hasta los casi 6.000 metros. Allí les espera un primer campo base de aclimatación con sus alfombras, wifi, calefacción, etc.. A partir de ahi en cuanto se abren las ventanas meteorológicas tiran para arriba. Pero hay un tiempo establecido porque luego llegan más turistas. Así que…   » ver todo el comentario
Macadam #8 Macadam
el Chomolugma o Everest,
donde el Nepal se acentúa y donde el Tibet también,
o sea, que está a caballo entre el Népal y el Tibét.
Dene #11 Dene
#8 grande, Krahe!!
Gry #5 Gry
Con énfasis en "excursionistas".
vilgeits #10 vilgeits
Tranquilos no ha pasado nada grave, se ve que pudieron hacerse la foto antes de la tormenta.
Rokadas98 #6 Rokadas98
.. El titular correcto podría ser ciento de domingueros atrapados en el Everest lado, tibetano.
reivaj01 #9 reivaj01
#6 El problema es que los domingueros hoy no han acudido a su puesto de trabajo y en la oficina, los de RRHH están muy mosqueados con las excusa que han puesto por teléfono y les han pedido un justificante.
#3 yokitolakaka
Palos con gusto...
#12 Jodere
Si se hubieran quedado en casita en vez de ir a ensuciar lo de los demás, no les habría pasado nada.
