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Tokio no descarta enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz, pero pide «cautela»

Tokio no descarta enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz, pero pide «cautela»

«Legalmente, no descartamos la posibilidad de emitir una orden de seguridad marítima en virtud del artículo 82 de la Ley de las Fuerzas de Autodefensa, pero dado el conflicto en curso, debemos tomar una decisión con cautela», advirtió el jefe del consejo de políticas del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Takayuki Kobayashi, durante un programa en la televisión pública NHK.

| etiquetas: eeuu , japón , ormuz , irán , buque
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
azathothruna #7 azathothruna
Los inmortales persas contra los samurai.
Solo lo vi en Civilization.
SPOILER
Ganaron los barbaros :troll:
2 K 46
calde #3 calde
Pero si ya han dicho que sólo van a bloquear a barcos de eeuu e Israel???
1 K 24
#4 yukatan
#3 siempre que el resto pague en yuanes
1 K 16
calde #5 calde
#4 no será por eso...
0 K 17
#6 yukatan
#5 si quieres pasar, abandona a USA y paga en yuanes jejeje la jugada es buena
7 K 102
calde #8 calde
#6 muy buena
1 K 33
ochoceros #10 ochoceros
#3 Pero en Japón está constantemente el mayor despliegue yanki de militares en sus bases, con unos ~60.000 efectivos.

Igual eso está ayudando a meter presión.
0 K 11
calde #11 calde
#10 Pues joder, que los yankees cojan esos 60k soldaditos de plomoy los pongan en ormuz desplegados para que irán pueda practicar la puntería un poco más. Para qué va a ir Japón?
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Arkhan #13 Arkhan
#11 Para que, como de costumbre, el trabajo sucio de sus guerras se lo hagan otros.
1 K 23
nemeame #12 nemeame
#3 Japón no quiere desaprovechar la oportunidad de chuparle el ojete a EEUU mientras aun pueda
1 K 31
pitercio #14 pitercio *
Es decir, que no van ni locos.
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#9 Suleiman
Con la ultra que tienen de presidenta, a lo poco que le deje, se mete de cabeza en un embolao ...
0 K 13
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
No hay huevos en soja y tal...⁸
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Bombástico #2 Bombástico
Las carcajadas se escucharon desde Tokio.
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menéame