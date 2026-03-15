Tokio no descarta enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz, pero pide «cautela»

«Legalmente, no descartamos la posibilidad de emitir una orden de seguridad marítima en virtud del artículo 82 de la Ley de las Fuerzas de Autodefensa, pero dado el conflicto en curso, debemos tomar una decisión con cautela», advirtió el jefe del consejo de políticas del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Takayuki Kobayashi, durante un programa en la televisión pública NHK.