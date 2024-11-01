edición general
Todavía no tan humanos como los humanos: IAs vs. CAPTCHAs

Unos investigadores han puesto a varias IAs con capacidades visuales a resolver CAPTCHAs como los que los de carne y hueso tenemos que resolver para «demostrar nuestra humanidad», y los resultados son interesantes. Claude Sonnet 4.5 (Anthropic) fue el mejor, superando la prueba un 60 % de las veces; luego quedó en segundo puesto Gemini 2.5 Pro (Google) con un 56 % y finalmente GPT-5 (OpenAI) tercero con tan solo un 28 %.

Gry
¿Que porcentaje de éxito tenemos los humanos? :-S
#2 sald64059
#1 pues yo con las moerdas esas de elige la foto con coches fallo más que una escopeta misto.
#7 VFR
#1 Ni de coña llego al 60%
Robus
Por otro lado:

Adiós a los CAPTCHAS: la IA ya es capaz de superarlos con un 100% de efectividad
www.xataka.com/robotica-e-ia/adios-a-captchas-ia-capaz-superarlos-100-

La mayoría de Captchas que me encuentro son los de "leer" un texto deformado, y muchas veces tengo problemas y tengo que volver a intentarlo.

Pues esos Captchas no presentan problema alguno para la IA.
JackNorte
Pero traducen captchas rusos xD cosa que yo ni de coña podria solucionar solo
skaworld
Al final, la busqueda de mecanismos que puedan identificar a un ser humano de algo que puede aparentar serlo, pero no lo es, va a tener que afinar hasta encontrar lo unico que separa al hombre de la bestia. Los ingredientes de la tortilla
#8 VFR
#6 Con o sin cebolla?
sorrillo
El estudio solo compara distintas IAs, no las compara con humanos. Eso es cosecha del periolisto.
