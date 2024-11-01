Todavía no tan humanos como los humanos: IAs vs. CAPTCHAs

Unos investigadores han puesto a varias IAs con capacidades visuales a resolver CAPTCHAs como los que los de carne y hueso tenemos que resolver para «demostrar nuestra humanidad», y los resultados son interesantes. Claude Sonnet 4.5 (Anthropic) fue el mejor, superando la prueba un 60 % de las veces; luego quedó en segundo puesto Gemini 2.5 Pro (Google) con un 56 % y finalmente GPT-5 (OpenAI) tercero con tan solo un 28 %.