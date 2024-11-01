Tirando caramelos mientras recorta derechos: Moreno Bonilla, el "rey mago" de la desigualdad

Ni la corona ni los caramelos pueden esconder el hecho de que casi medio millón de niños andaluces no tienen pediatra asignado. Mañana 5 de enero, Juan Manuel Moreno Bonilla se subirá a la carroza de la Cabalgata de Reyes en Sevilla, disfrazado de Baltasar, para repartir caramelos entre los niños. Pero, más allá de la imagen de alegría y magia propia de las festividades, este acto es una burla política. Porque no estamos hablando de un simple gesto navideño, sino de un presidente que gobierna la comunidad con mayor pobreza infantil de toda.....