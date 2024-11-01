¿Qué tipo de aceite es mejor?: "Es el más saludable y cardioprotector"

El AOVE tiene menos acidez, más antioxidantes y ácido oleico. El aceite es uno de los manjares que tenemos en nuestra dieta y aporta muchos beneficios a la salud. Eso sí, existen numerosos tipos y no son iguales, existe diferencias de todos. Además, es tan versátil que se incluye en la mayoría de las recetas. Comúnmente, se le conoce como oro líquido por su aspecto dorado y, últimamente, por el precio tan elevado que ha tenido en los últimos meses. Diferencias entre el aceite de oliva, el virgen y el virgen extra.