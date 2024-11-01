edición general
¿Qué tipo de aceite es mejor?: "Es el más saludable y cardioprotector"

El AOVE tiene menos acidez, más antioxidantes y ácido oleico. El aceite es uno de los manjares que tenemos en nuestra dieta y aporta muchos beneficios a la salud. Eso sí, existen numerosos tipos y no son iguales, existe diferencias de todos. Además, es tan versátil que se incluye en la mayoría de las recetas. Comúnmente, se le conoce como oro líquido por su aspecto dorado y, últimamente, por el precio tan elevado que ha tenido en los últimos meses. Diferencias entre el aceite de oliva, el virgen y el virgen extra.

5 comentarios
Edheo #1 Edheo
El de Repsol?
pitercio #5 pitercio
El ultra LL-4 5w30, a la larga te llevas menos sustos.
#3 Pivorexico *
Me da cosa entrar en este tipo de artículos , siempre terminan recomendando alguna mierda del Mercadona .
WcPC #2 WcPC
Adoro el aceite de oliva, me parece una maravilla y como soy de Sevilla ningún otro aceite me gusta.
Pero es que eso es un artículo de pago, es un descaro.
Poco me creo yo a lo que diga este artículo, he leído hasta la mitad y es un anuncio.
#4 kaos_subversivo
Publirreportaje
