edición general
7 meneos
54 clics
Si tienes un patinete, a registrarlo: la DGT acaba con la prórroga y anticipa el seguro obligatorio para 4 millones de vehículos

Si tienes un patinete, a registrarlo: la DGT acaba con la prórroga y anticipa el seguro obligatorio para 4 millones de vehículos

La DGT ha confirmado que los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) tendrán que registrar en la sede electrónica de Tráfico sus patinetes eléctricos si quieren circular conforme a la legalidad. Tráfico quería tener esta medida lista con la entrada del nuevo año pero ha sido hoy cuando el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la medida.

| etiquetas: patinetes , seguro , registro , dgt
6 1 0 K 72 politica
6 comentarios
6 1 0 K 72 politica
#2 imaginateca
Tampoco se puede circular en bici por la acera y las zonas de peatones y yo no veo poner ni una multa a los cientos de raiders que lo hacen en Madrid.
Buena suerte con esto otro.
2 K 29
Gry #5 Gry
Si no pasan de los 5 km/h no les afecta la norma porque son considerados juguetes, también pueden circular por las aceras :troll:

La norma también afecta a carretillas elevadoras, carritos de golf y cacharros similares.

Encontré este artículo por ahí que da más detalles: noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/20471-ley-5-2025:-novedades
0 K 18
BlackDog #6 BlackDog *
Joder, ahora los usuarios de patinetes tendrán que hacer doble turno de tirón de bolso para pagar el seguro... ah que seguro que a esos no les dicen nada porque se declararan insolventes xD xD

A ver si sacan el año que viene una ley para balizas de patinetes y ya hacemos el agosto
1 K 13
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Perfecto. Ahora las bicis.
0 K 8
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
"No tiene certificado: En este caso, tienes un problema. Primero porque la DGT exige que estos patinetes también se registren aunque en el momento de la compra no fuera obligatorio contar con el certificado. Para ello es obligatorio contar con una factura o ficha técnica del VMP y una fotografía.
Si careces de una factura, el único procedimiento posible es homologar el vehículo pasando por un laboratorio certificado por la DGT para obtener la ficha técnica. Una vez con el certificado, la DGT emite una pegatina identificativa que deberá pegarse en un lugar visible, como sucede con los distintivos medioambientales de los coches."

A disfrutar lo votado.
0 K 7
#3 alhambre
Igual que Trump empieza con los inmigrantes para seguir con los zurdos, aquí van a por los patinentes para seguir con los ciclistas. La historia no se repite, pero rima. Acoge a un patinete en tu casa.
0 K 7

menéame