Si tienes un patinete, a registrarlo: la DGT acaba con la prórroga y anticipa el seguro obligatorio para 4 millones de vehículos

La DGT ha confirmado que los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) tendrán que registrar en la sede electrónica de Tráfico sus patinetes eléctricos si quieren circular conforme a la legalidad. Tráfico quería tener esta medida lista con la entrada del nuevo año pero ha sido hoy cuando el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la medida.