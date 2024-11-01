Si tienes un patinete, a registrarlo: la DGT acaba con la prórroga y anticipa el seguro obligatorio para 4 millones de vehículos

La DGT ha confirmado que los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) tendrán que registrar en la sede electrónica de Tráfico sus patinetes eléctricos si quieren circular conforme a la legalidad. Tráfico quería tener esta medida lista con la entrada del nuevo año pero ha sido hoy cuando el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la medida.
La norma también afecta a carretillas elevadoras, carritos de golf y cacharros similares.
Encontré este artículo por ahí que da más detalles: noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/20471-ley-5-2025:-novedades
Si careces de una factura, el único procedimiento posible es homologar el vehículo pasando por un laboratorio certificado por la DGT para obtener la ficha técnica. Una vez con el certificado, la DGT emite una pegatina identificativa que deberá pegarse en un lugar visible, como sucede con los distintivos medioambientales de los coches."
