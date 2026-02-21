edición general
8 meneos
12 clics
Si tienes 65 años o más, te quedas fuera de estos polideportivos públicos de Madrid

Si tienes 65 años o más, te quedas fuera de estos polideportivos públicos de Madrid

El centro de Vallehermoso, gestionado por Go Fit, y otros público-privados tienen listas de espera que no se mueven en décadas y fijan cupos no autorizados por el Ayuntamiento para evitar aplicar el descuento para mayores. Los mayores de 65 años pagan 14,25 euros al mes, en vez de los casi 50 de la tarifa normal. Cuando los vecinos cumplen los 65 y piden la reducción en el abono, les dicen que deben entrar en una lista de espera y que ya les avisarán. Hasta entonces, si quieren conservar su plaza, tienen que pagar el precio estándar.

| etiquetas: madrid , polideportivos , go fit , listas de espera , mayores , 65
7 1 0 K 104 actualidad
8 comentarios
7 1 0 K 104 actualidad
#2 Marisadoro
No es lugar para viejos.
3 K 62
#8 molybdate
#2 Total, se van a morir igual... ¿Era eso no? :shit:
0 K 7
Gry #3 Gry
¿En serio? ¿Una lista de espera para que les apliquen un descuento por la edad? Vaya mierda de excusa xD :wall:
3 K 54
#1 Pitchford
Menos mal que en los hospitales público-privados no paga nadie, que si no ponían cupos también a los que pagaran menos..
1 K 35
#4 Eukherio
No deja de ser una práctica habitual del modelo público-privado. Las empresas te venden que van a cumplir con todo lo que les han pedido, pero después se inventan trampas para no hacerlo. Aquí se inventaron un cupo, otros se inventarán papeleos innecesarios, y otros cobrarán un extra por lo primero que les venga a la cabeza para que terminen pagando lo mismo.
1 K 28
#5 Pitchford
#4 Extra por torpe!
0 K 20
#6 muerola
Otro chanchullito de la "colaboración público privada"
0 K 11
salchipapa77 #7 salchipapa77
Si la pensión media es más alta que el sueldo medio, no sé por qué coño tienen que pagar sólo 15€ y los demás 50€.
0 K 7

menéame