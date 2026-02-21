Si tienes 65 años o más, te quedas fuera de estos polideportivos públicos de Madrid

El centro de Vallehermoso, gestionado por Go Fit, y otros público-privados tienen listas de espera que no se mueven en décadas y fijan cupos no autorizados por el Ayuntamiento para evitar aplicar el descuento para mayores. Los mayores de 65 años pagan 14,25 euros al mes, en vez de los casi 50 de la tarifa normal. Cuando los vecinos cumplen los 65 y piden la reducción en el abono, les dicen que deben entrar en una lista de espera y que ya les avisarán. Hasta entonces, si quieren conservar su plaza, tienen que pagar el precio estándar.