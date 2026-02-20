·
9
meneos
133
clics
¿Los therian son un problema?
Reflexión de Ugo Sin Hache sobre los therian... o sobre otras cosas.
|
etiquetas
:
therian
,
artículo
,
sociedad
#1
Pacman
No
A no ser que se crucen con una convención de Warhammer
7
K
90
#6
Verdaderofalso
#1
los únicos furros que hay son los Lobos Espaciales, y a esos solo les gusta una buena hidromiel y una buena pelea
1
K
38
#9
Pacman
#6
cof, cof... Salamander...
1
K
38
#19
Verdaderofalso
#9
Lion Jhonson …
1
K
38
#21
wendigo
#6
La guardia del cuervo disiente
Saludos
2
K
48
#8
Saville
*
#1
Uno viene a meneame por las noticias y se queda por estas cosas.
1
K
24
#12
Battlestar
#8
Natural, porque con el mundo tan esperpéntico que se nos está quedando, nada como un poco de fantasía futurística en el grimdark future para poner un poco los pies sobre la tierra
0
K
12
#18
Verdaderofalso
#12
una humanidad gobernada mediante un régimen fascista lleno de fanatismo religioso, lleno de armas, poderío militar y odio al diferente.
No sé si me hablas del milenio 41 o de la actualidad de EEUU
1
K
32
#5
RedKanan
Cómo van a ser un problema si son cuatro gatos.
5
K
55
#10
Pacman
#5
0
K
18
#3
reithor
No te rías de los therians... Son un problema comparable al burka ibérico.
1
K
25
#13
ur_quan_master
*
Sí lo haces a lo perro ya se te considera therian?
0
K
12
#23
Javi_Pina
Estos tienen derecho a SS o a veterinario?
0
K
11
#15
ElPerroDeLosCinco
Veo que nadie se ha leído el artículo. Es una lástima, porque
realmente
no trata de los therian.
0
K
11
#11
Veelicus
No mientras esten vacunados
0
K
11
#14
The_Ignorator
Lo de los therian son siempre los mismos 4 tontos (siempre sacan imágenes de los mismos, que se ríen de ellos en todas partes) y la prensa sensacionalista rellenando contenido y nosotros entretenidos con 4 payasos diciendo que si lo próximo sera que la gente haga pajas con los pies con calcetines que imitan patas de gato
0
K
10
#16
marcotolo
pues problemas si que crean, se reunieron 4 monos en coruña,
y dejaron la zona llena de latas, de bolsas y de mierda en general,
que daba pena pasear al perro por la zona
0
K
10
#7
Frank39
Lo que me recela es que legislen sobre esta panda de seres licantropos... En mexico, ya estan en ello.
0
K
10
#20
ostiayajoder
El verdadero pobrema son los tontopollas q se autoperciben empresarios mientras reparten en glovo
0
K
9
#17
Herrerii
Los tontos mirando al dedo
0
K
8
#2
LoboAsustado
Pues si que pueden ser peligrosos si vienen sin vacunar.
A los que hay que vigilar es a los críptidos , que esos si que tienen peligro...
0
K
8
#4
Andreham
Hasta la semana pasada nadie sabía que existían los furros con máscara y ahora todo el mundo habla de ello.
Estas son las nuevas llaves después de lo del burka, supongo.
0
K
8
#22
EsUnaPreguntaRetórica
#4
Yo me acabo de enterar ahora de su existencia y ya he visto un par de artículos sobre el tema. Ni idea de dónde viene el tema pero seguro que es alguna gilipollez de la extrema derecha.
0
K
9
