Theodore Postol: Irán ya cuenta con una fuerza de disuasión nuclear frente a un ataque nuclear israelí (inglés)  

Ted Postol, profesor del MIT y asesor del Pentágono, explica hasta qué punto se subestimaron la cantidad y la calidad de los misiles y drones iraníes, así como las consecuencias de este error de cálculo. Postol hace una presentación sobre el material nuclear que dispone Irán y los procesos necesarios para convertirlo en arma ofensiva. Según explica el proceso es relativamente sencillo y no necesita ensayos nucleares.