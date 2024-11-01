edición general
6 meneos
54 clics

Theodore Postol: Irán ya cuenta con una fuerza de disuasión nuclear frente a un ataque nuclear israelí (inglés)  

Ted Postol, profesor del MIT y asesor del Pentágono, explica hasta qué punto se subestimaron la cantidad y la calidad de los misiles y drones iraníes, así como las consecuencias de este error de cálculo. Postol hace una presentación sobre el material nuclear que dispone Irán y los procesos necesarios para convertirlo en arma ofensiva. Según explica el proceso es relativamente sencillo y no necesita ensayos nucleares.

| etiquetas: theodore postol , disuasión nuclear , guerra de irán
6 0 1 K 62 actualidad
6 comentarios
6 0 1 K 62 actualidad
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Si no mal recuerdo, Irán carece de uranio de grado militar.

No dudo que pueda lanzar algo con uranio enguarrecido para contaminar, pero al menos, según las informaciones que se manejan, hace falta uranio enriquecido al 95% y están lejos de ello.
0 K 20
carakola #5 carakola
#4 Explica el proceso para convertirlo.
0 K 20
pitercio #3 pitercio
¿Especula fuerte o es que tiene la factura de los servicios de consultoría?
0 K 19
#1 marcotolo
con la superficie que tiene israel y el plutonio y capacidad balistica que tiene iran,
aunque no tenga una bomba nuclear real,
tiene de sobra para convertir en radioactivo todo el terreno de israel como respuesta,
lo cual seria lo logico si los atacan con armamento nuclear
0 K 12
#2 Barriales
#1 por eso mismo no lo harán.
A los nazis sionistas le queda poco. Es un país insostenible a largo plazo.
0 K 8
Spirito #6 Spirito
Me lo creo y, en fin, ojalá que nadie tire de lo nuclear porque la escalada y desastre futuro puede ser muy lamentable.

Ojalá haya cabecitas que piensen en la exploración espacial, la ciencia, el bienestar común aunque sea básico...

Creo que la Humanidad debe controlar a los psicópatas y derivados para que no nos lleven a la ruina a todos.

Tenemos mucho por explorar y vivir sin hacer daño al resto.
0 K 9

menéame