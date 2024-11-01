Theodore Postol: Irán ya cuenta con una fuerza de disuasión nuclear frente a un ataque nuclear israelí (inglés)  

Ted Postol, profesor del MIT y asesor del Pentágono, explica hasta qué punto se subestimaron la cantidad y la calidad de los misiles y drones iraníes, así como las consecuencias de este error de cálculo. Postol hace una presentación sobre el material nuclear que dispone Irán y los procesos necesarios para convertirlo en arma ofensiva. Según explica el proceso es relativamente sencillo y no necesita ensayos nucleares.
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No dudo que pueda lanzar algo con uranio enguarrecido para contaminar, pero al menos, según las informaciones que se manejan, hace falta uranio enriquecido al 95% y están lejos de ello.
aunque no tenga una bomba nuclear real,
tiene de sobra para convertir en radioactivo todo el terreno de israel como respuesta,
lo cual seria lo logico si los atacan con armamento nuclear
A los nazis sionistas le queda poco. Es un país insostenible a largo plazo.
Ojalá haya cabecitas que piensen en la exploración espacial, la ciencia, el bienestar común aunque sea básico...
Creo que la Humanidad debe controlar a los psicópatas y derivados para que no nos lleven a la ruina a todos.
Tenemos mucho por explorar y vivir sin hacer daño al resto.