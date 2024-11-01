Los Testigos de Jehová cambian su doctrina y aceptan las autotransfusiones de sangre

El pasado viernes, el Cuerpo Gobernante, el máximo órgano de gobierno de la confesión con sede en Estados Unidos, hacía público un comunicado con una «aclaración» sobre sus enseñanzas en la que muestran «un cambio en nuestra postura sobre el uso de nuestra propia sangre al recibir atención médica y quirúrgica». Tras años de negar esta práctica, ahora los Testigos de Jehová dejan en manos de sus fieles la elección de si permiten que se les extraiga y almacene su propia sangre con antelación a las intervenciones quirúrgicas en las que puedan nece