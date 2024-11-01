Los Testigos de Jehová cambian su doctrina y aceptan las autotransfusiones de sangre

El pasado viernes, el Cuerpo Gobernante, el máximo órgano de gobierno de la confesión con sede en Estados Unidos, hacía público un comunicado con una «aclaración» sobre sus enseñanzas en la que muestran «un cambio en nuestra postura sobre el uso de nuestra propia sangre al recibir atención médica y quirúrgica». Tras años de negar esta práctica, ahora los Testigos de Jehová dejan en manos de sus fieles la elección de si permiten que se les extraiga y almacene su propia sangre con antelación a las intervenciones quirúrgicas en las que puedan nece
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Quien es mas lento, estos, los amish o los follacabra?
Comparar a los Amish con los islamistas radicales que aceptan la violencia como religion y a la secta lavacerebros de los testigos de Jehova es un debate falaz; Los testigos y los yihadistas prohiben las tecnologias que les impiden tener un control absoluto de sus seguidores pero dales formas de usarlas como armas y les faltara tiempo, los amish moriran antes que usar un arma y el criterio tecnologico es... bueno, digamos que estan poniendo cabinas de telefono.
No te has leido la biblia? especialmente el antiguo testamento? el dios de esa parte de la novela es un sadico.