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Los Testigos de Jehová cambian su doctrina y aceptan las autotransfusiones de sangre

Los Testigos de Jehová cambian su doctrina y aceptan las autotransfusiones de sangre

El pasado viernes, el Cuerpo Gobernante, el máximo órgano de gobierno de la confesión con sede en Estados Unidos, hacía público un comunicado con una «aclaración» sobre sus enseñanzas en la que muestran «un cambio en nuestra postura sobre el uso de nuestra propia sangre al recibir atención médica y quirúrgica». Tras años de negar esta práctica, ahora los Testigos de Jehová dejan en manos de sus fieles la elección de si permiten que se les extraiga y almacene su propia sangre con antelación a las intervenciones quirúrgicas en las que puedan nece

| etiquetas: testigo , jehová , autotrasfusiones
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Banshee2x
¿Algún alto cargo ha necesitado una autotransfusión?
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
#1 algún profeta no quería encontrarse con su Dios tan pronto.
2 K 35
#3 concentrado *
¿Guardar donde? En los bancos de sangre puedes aportar tu sangre, pero cuando la necesites te pondrán la primera que pillen de tu grupo sanguíneo. ¿Significa que los hospitales han de guardar específicamente tu sangre? Otra vez hay que abrir otra casilla para que lo ocupen los creyentes en dioses inferiores a Monesvol.
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#6 Mengüi
#3 En la propia entradilla lo explica. Para determinadas intervenciones, te extraen previamente sangre por si te hace falta. Esto es algo que ya se hace.
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azathothruna #2 azathothruna
Abro debate.
Quien es mas lento, estos, los amish o los follacabra?
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johel #12 johel *
#2 Sin duda los Amish pero es porque has lanzado un debate erroneo.
Comparar a los Amish con los islamistas radicales que aceptan la violencia como religion y a la secta lavacerebros de los testigos de Jehova es un debate falaz; Los testigos y los yihadistas prohiben las tecnologias que les impiden tener un control absoluto de sus seguidores pero dales formas de usarlas como armas y les faltara tiempo, los amish moriran antes que usar un arma y el criterio tecnologico es... bueno, digamos que estan poniendo cabinas de telefono.
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#11 Leon_Bocanegra
Eso se lleva haciendo tiempo ya aquí.
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vvjacobo #4 vvjacobo
A ver, no me aclaro, si su precepto se lo dijo su dios... ¿es que su dios se equivocó? ¿es que no se lo dijo su dios? ¿es que su dios es un hdlp que se deleita viendo como los subnomales sufren? ¿No es omnisciente y todopoderoso? ¿No puede mandarles un email con instrucciones claras en vez de dejar que el follaniños líder de turno interprete sus rezos?
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Aokromes #9 Aokromes
#4 > A ver, no me aclaro, si su precepto se lo dijo su dios... ¿es que su dios se equivocó? ¿es que no se lo dijo su dios? ¿es que su dios es un hdlp que se deleita viendo como los subnomales sufren?

No te has leido la biblia? especialmente el antiguo testamento? el dios de esa parte de la novela es un sadico.
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#7 oscarcr80
Aún van dando por cul0 esta gente?
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#10 pozz *
Guantazo de realidad en la cúpula!? :roll:
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menéame