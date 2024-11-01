TERF. ¿Qué es eso?

TERF (también escrito terf) es un acrónimo del término en inglés trans-exclusionary radical feminist, que por su traducción literal al español significa feminista radical transexcluyente.] El término originalmente se usó para describir un sector del feminismo radical que tiene actitudes de transfobia, como negar la identidad de género de las mujeres trans, con el fin de excluirlas de los espacios reservados para mujeres