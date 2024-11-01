TERF. ¿Qué es eso?

TERF (también escrito terf) es un acrónimo del término en inglés trans-exclusionary radical feminist, que por su traducción literal al español significa feminista radical transexcluyente.] El término originalmente se usó para describir un sector del feminismo radical que tiene actitudes de transfobia, como negar la identidad de género de las mujeres trans, con el fin de excluirlas de los espacios reservados para mujeres
| etiquetas: terf , feminismo
La premisa va en contra del feminismo, el progreso y la inclusión. Es haber llegado a un punto y estancarse.
El feminismo es una lucha ante la desigualdad en ciertos aspectos, la reparación histórica de donde nos posicionaron a las mujeres. Es una lucha de opresión contra opresores con una perspectiva de clase.
Y no nos… » ver todo el comentario
BTW, no creo que sean anti-trans per se. Eso me parece una simplificación conveniente para evitar debates más incómodos sobre biología, psicología y la realidad de las cosas.
Viene a decir: si un plebeyo quiere ser noble, nos oponemos.
Pero si un noble quiere ser plebeyo, qure haga lo que le salga de los huevos, el gilipollas.
¿A que suena a eso?