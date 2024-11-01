·
Tercera subida salarial de Moreno Bonilla en la legislatura de la mayoría absoluta, pasará a cobrar 92.208,84 euros
El Gobierno andaluz ha aprobado una subida de suelto para el presidente de la Junta y los altos cargos de la Administración autonómica por la que Moreno pasará a cobrar 92.208,84 euros.
moreno bonilla
pp
andalucía
119
actualidad
14 comentarios
actualidad
#1
Beltenebros
Grandes gestores los del PP, para su propio beneficio, evidentemente.
70
#6
GuerraEsPaz
#1
amigo, ahora entiendo porque han votado en contra de la subida de sueldos y pensiones
www.meneame.net/m/actualidad/pp-votara-contra-decreto-omnibus-incluye-
18
#4
vicus.
Moreno Bonilla con un sueldo que maravilla. Está claro que no viene a servir, viene a servise como y dos los ppsunos.
34
#2
mis_cojones_en_bata
#0
www.meneame.net/story/sueldos-presidente-altos-cargos-andalucia-elevan
www.meneame.net/story/tercera-subida-salarial-moreno-bonilla-legislatu
24
#14
josde
#7
Que es el PP y vota todo en contra que favorezca a trabajadores y pensionistas.
10
#3
KebaBayuYesUR404
Yo hay días que no los gano
9
#10
El_dinero_no_es_de_nadie
Una subida del 1,2% con una inflación del 3% no es una subida sino una bajada.
No es extraño que a la gente le cuelen la subida de impuestos cada vez que no se actualiza las tablas
9
#13
srskiner
#10
esas 3 subidas de las que habla la " noticia" son las subidas para todo el empleo público de enero de cada uno de esos años.
Un ataque chorra, como si lo hubiera material de sobra sin andar tergiversando.
10
#12
encurtido
#11
No, no tiene nada que ver. Estas relacionando una política que no te gusta, a lo cual tienes todo el derecho, con un debate sobre si en un sector concreto o un determinado perfil tiene sueldos altos o bajos.
Otra cosa es que en tu cabeza suene espectacular y tengas que insultar al que no es tan corto.
7
#5
encurtido
Sin que se entienda como una defensa a Bonilla, sino como un análisis de la política en general, 90k brutos anuales es un salario de gerente en una multinacional. Es decir, en España hay miles de personas que tienen ese salario, al que cuesta llegar y no es para todo el mundo, pero no están expuestos a los insultos diarios de millones de españoles, ni tendrán que vivir con escolta el resto de su vida.
Los sueldos en política son bajos. Quizá sean altos para un senador/diputado que no lo conoce…
» ver todo el comentario
7
#7
GuerraEsPaz
#5
y que opinas de esto?
www.meneame.net/m/actualidad/pp-votara-contra-decreto-omnibus-incluye-
7
#9
encurtido
#7
Y a mí qué me cuentas. Si tuviera interés opinaría en ese meneo, que no tiene nada que ver con éste.
#8
Que no es una oda a Bonilla, bien dimitido estuvo la consejera y probablemente les cueste las elecciones si el PSOE presenta a alguien que no recuerde al Chaves/Griñán (y Montero sí lo recuerda). Es que veo sueldos de ministros, presidentes, y me parecen ridículos.
Todo esto empecé a pensarlo porque alguien cercano le propusieron ser candidato a concejal en los primeros puestos, con…
» ver todo el comentario
7
#11
GuerraEsPaz
#9
hombre, pues lo dicho en
#7
esta muy relacionado con lo que dices en
#5
, sobre todo a que hay gente independientemente de su condicion economica que estan tambien constantemente expuestos a insultos diarios de millones de españoles y sin derecho a escoltas ni proteccion, como son trabajadores, autonomos, funcionarios, pensionistas o mendigos entre otros que les cuesta o directamente no llegan a fin de mes mientras que gente como bonilla, que, segun tu, su salario es relativamente…
» ver todo el comentario
7
#8
kosako
#5
Se te olvida el matiz curioso de que están siendo "gerentes" para el público. Todo el mundo de andalucía es su "jefe". Y después de las cagadas con el cribado, de cómo está dejando la sanidad andaluza.. se sube el sueldo.. Pues claro que es para criticarlo. Si quería cobrar más que no fuera político y se hubiera metido en una multinacional. (ah que quizás ahí no... bueno bueno..). Que el sueldo, en andalucía, bajo no es.
22
14
