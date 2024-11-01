edición general
Los sueldos del presidente y altos cargos de Andalucía se elevan en unos 1.000 euros al año tras subir los de diputados

Juanma Moreno cobrará unos 1.000 euros más al año respecto al año pasado, hasta un total de 92.208,84 euros distribuidos en 12 mensualidades, con efectos desde el 1 de enero de este 2026. El titular de la Vicepresidencia de la Junta cobrará 89.442,50 euros, mientras que los consejeros 88.059,44 euros en 2026. Viceconsejería y altos cargos asimilados, sus retribuciones anuales pasan de 82.546,94 euros en 2025 a 83.448,96 euros en 2026; para los titulares de una Dirección General y asimilados de 79.354,52 euros en 2025 a 80.221,68 euros en 2026;

arturios #3 arturios
Menos de 72 euros al mes, joer que subidónnnnn!!!!!!
#5 Albarkas
#3 Pues ya es más de lo que me suben a mí.
#1 Chappie
esos 1000€ de más son para afrontar la inflación...
#2 Chappie
Poco cobran para lo mucho que trabajan (los veo a todas horas en TV)
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Una subida del 1,2% con una inflación del 3% no es una subida sino una bajada.

No es extraño que a la gente le cuelen la subida de impuestos cada vez que no se actualiza las tablas
