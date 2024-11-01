Los sueldos del presidente y altos cargos de Andalucía se elevan en unos 1.000 euros al año tras subir los de diputados

Juanma Moreno cobrará unos 1.000 euros más al año respecto al año pasado, hasta un total de 92.208,84 euros distribuidos en 12 mensualidades, con efectos desde el 1 de enero de este 2026. El titular de la Vicepresidencia de la Junta cobrará 89.442,50 euros, mientras que los consejeros 88.059,44 euros en 2026. Viceconsejería y altos cargos asimilados, sus retribuciones anuales pasan de 82.546,94 euros en 2025 a 83.448,96 euros en 2026; para los titulares de una Dirección General y asimilados de 79.354,52 euros en 2025 a 80.221,68 euros en 2026;