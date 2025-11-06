edición general
Y al tercer día, PP y Vox fingieron un solo aplauso

"No estuvieron a la altura y se han dedicado a menospreciarnos, a hacer cálculos políticos sólo para tener los votos que les permitan conservar el cargo y la paga". Terminó su turno y aplaudieron por respeto los grupos parlamentarios de la comisión, menos PP y Vox, como ya es grosera costumbre antes estos ciudadanos. Hubo un respiro y ocupó sitio en la mesa la segunda ponente, Antonia García, mujer y madre de fallecidos por la riada. Visible en modo lectura.

kevers #4 kevers
Parece mentira que este artículo venga del inmundo.
1 K 23
oghaio #7 oghaio
#4 ya se ven los comentarios del periódico, están que trinan.
0 K 20
oghaio #1 oghaio
Hasta en El Inmundo alucinan…
0 K 20
#2 MyNameIsEarl
#1 Ya!! Hasta yo he alucinado con que alucinaran!!
1 K 27
#5 JandePorer *
Para la derecha y la ultraderecha española, ser una víctima de una negligencia de estos y quejarse, es motivo de deshumanización, culpabilización, de tildarlas como partidistas e interesados de su oposición política y excusa para insular y difamar a las víctimas. Pasó con el Alvia, con el metro de Valencia, con el Yak-42 y un triste etcétera. Es de ser miserables.
1 K 19
woody_alien #6 woody_alien
No haber alimentado a la bestia. Que todo el levante está picante, desde Castellón hasta Murcia  media
0 K 12
#3 NoMeVeas
Estamos de suerte, son psicopatas pero muy tontos. Si fueran listos fingirian los aplausos, por ahora les puede el orgullo de mierda que tienen.
0 K 8

