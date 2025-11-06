Y al tercer día, PP y Vox fingieron un solo aplauso

"No estuvieron a la altura y se han dedicado a menospreciarnos, a hacer cálculos políticos sólo para tener los votos que les permitan conservar el cargo y la paga". Terminó su turno y aplaudieron por respeto los grupos parlamentarios de la comisión, menos PP y Vox, como ya es grosera costumbre antes estos ciudadanos. Hubo un respiro y ocupó sitio en la mesa la segunda ponente, Antonia García, mujer y madre de fallecidos por la riada. Visible en modo lectura.