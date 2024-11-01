·
3
meneos
55
clics
Me tenían desnuda, secuestrada en el aeropuerto de mi propio país”: el dramático testimonio de joven artista venezolana
Testimonio completo:
www.youtube.com/watch?v=QQgSjl2hBL4&t=1s
|
etiquetas
:
venezuela
,
represión
,
dictadura
,
maduro
#1
U5u4r10
Poco han "secuestrado" a Maduro. Poco. Desnudo como a esta chica le tenían que haber puesto.
0
K
10
