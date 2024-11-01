"Tengo dos carreras y un máster, pero quiero ser limpiadora": el alegato de una joven que se ha hecho viral en redes  

¿Limpiar casas es un fracaso o solo nos han enseñado a avergonzarnos de los trabajos humildes? Con esa pregunta como punto de partida, la influencer Lucía de la Riva ha abierto un debate en TikTok sobre el valor del trabajo y la presión que existe alrededor del éxito profesional.
He estado unos doce años como programador y de verdad, no es vida. No está pagado el esfuerzo, el estrés, y el saber que a los 50 prácticamente nadie te querrá en su equipo.
Hace casi tres años por pura casualidad he ido pasando al área de sistemas y es otro color.
Aunque tampoco tienen una vida laboral mucho más larga, se vive algo mejor. Sigue siendo una cruz, aunque algo más pequeña.
Insisto, miedo me da cuando llegue a la cincuentena.
