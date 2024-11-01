edición general
7 meneos
67 clics
"Tengo dos carreras y un máster, pero quiero ser limpiadora": el alegato de una joven que se ha hecho viral en redes

"Tengo dos carreras y un máster, pero quiero ser limpiadora": el alegato de una joven que se ha hecho viral en redes  

¿Limpiar casas es un fracaso o solo nos han enseñado a avergonzarnos de los trabajos humildes? Con esa pregunta como punto de partida, la influencer Lucía de la Riva ha abierto un debate en TikTok sobre el valor del trabajo y la presión que existe alrededor del éxito profesional.

| etiquetas: empleo , meritocracia
6 1 2 K 76 actualidad
10 comentarios
6 1 2 K 76 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la meritocracia son los padres
3 K 50
mariKarmo #2 mariKarmo
Yo estoy igual eh.... llevo 20 años como programador y comienzo a estar muy cansado de las presiones, estrés, ansiedad, malestar de mi sector. No sé cuánta salud me está costando mi salario pero comienza no compensarme.
2 K 34
Aguarrás #5 Aguarrás
#2 El sector tecnológico es una trituradora de trabajadores, con una vida laboral corta.
He estado unos doce años como programador y de verdad, no es vida. No está pagado el esfuerzo, el estrés, y el saber que a los 50 prácticamente nadie te querrá en su equipo.
Hace casi tres años por pura casualidad he ido pasando al área de sistemas y es otro color.
Aunque tampoco tienen una vida laboral mucho más larga, se vive algo mejor. Sigue siendo una cruz, aunque algo más pequeña.
Insisto, miedo me da cuando llegue a la cincuentena. :-S
0 K 12
#6 wictor69
#2 piensas que una limpiadora no tiene presiones en su trabajo que le pueden acarrear estrés y ansiedad??? Pues si que la tienen además de trastornos físicos como artrosis sobre todo en las manos y espalda y los pulmones hechos mierda de respirar amoniaco y derivados
1 K 14
eaglesight1 #9 eaglesight1
Lo que dice una influencer me parece irrelevante
2 K 30
#3 tomeu
Sabe inglés?
0 K 19
capitan__nemo #4 capitan__nemo *
Seguro que quiere ser limpiadora y tradwife

Relacionada
Estudio revela que usar productos de aseo por años puede dañar tus pulmones como si fumaras 20 cigarros al día
www.meneame.net/story/estudio-revela-usar-productos-aseo-anos-puede-da
0 K 19
Imag0 #10 Imag0
Influencer que no da un palo al agua a babor
0 K 12
ytuqdizes #8 ytuqdizes
Limpiar no es un fracaso, pero veremos si tus riñones y rodillas opinan lo mismo cuando tengas cuarenta y tantos, lleves 20 años limpiando, y te queden otros 20 y pico...
0 K 9
#7 Jjota
Suerte tiene ella, que puede elegir.
0 K 7

menéame