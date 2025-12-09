Tener hijos penaliza la carrera de las mujeres: solo las que no pueden concebir igualan a los hombres en éxito laboral

Las diferencias salariales y de proyección en el trabajo entre hombres y mujeres siguen siendo una de las grandes brechas de género en el mercado laboral. Durante años, el debate ha girado en torno a si esas diferencias se explican por decisiones individuales, discriminación hacia las mujeres, o por los efectos de la maternidad. Ahora, un informe académico da la respuesta. Y es que, cuando las mujeres no pueden tener hijos por razones médicas, sus resultados son prácticamente iguales a los de los hombres. Lo que significa que no es “ser mujer”