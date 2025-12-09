Tener hijos penaliza la carrera de las mujeres: solo las que no pueden concebir igualan a los hombres en éxito laboral

Las diferencias salariales y de proyección en el trabajo entre hombres y mujeres siguen siendo una de las grandes brechas de género en el mercado laboral. Durante años, el debate ha girado en torno a si esas diferencias se explican por decisiones individuales, discriminación hacia las mujeres, o por los efectos de la maternidad. Ahora, un informe académico da la respuesta. Y es que, cuando las mujeres no pueden tener hijos por razones médicas, sus resultados son prácticamente iguales a los de los hombres. Lo que significa que no es “ser mujer”
¿Quieres exito? Sacrifica a tus hijos al dios dinero, ofrece tu vida al dios mercado. ¡Viva el capitalismo, viva el liberalismo!
Se atribuye causalidad directa a la ausencia de maternidad para el éxito laboral de mujeres con sindrome MRKH con "ingresos laborales 22% superiores a otras mujeres" y "trayectorias salariales similares a las de los hombres", presentándolo como prueba de que la maternidad "penaliza automáticamente". Cito: "la mitad de la mejora en ingresos se debe a menos interrupciones… » ver todo el comentario
Es cierto que estas circunstancias son buenas para los estudios, en este caso una mujer que no pueda tener hijos por biología se asemeja más a las circunstancias biológicas de un hombre, por lo que las comparativas con otras mujeres con hijos son bastante indicativas.
Y esto es así porque la comparativa con mujeres que sí puedan tener hijos pero no los tienen por circunstancias que sea puede no dar tanta información ya que incluso la mera expectativa de tenerlos en un futuro puede lastrar sus expectativas laborales.
De ahí a sacar las conclusiones que saca, pues bueno,.....