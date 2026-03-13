·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9273
clics
"Así me gusta, Antonio. Gente comprometida con España"
5115
clics
¡Disparados...!
6208
clics
Charlie Hebdo | Escasez: ¿Nos quedaremos sin líderes supremos?
4755
clics
Ganamos a ChatControl!
4192
clics
Invitando a salir a la gente al azar en Teherán: una mirada a la vida cotidiana que rara vez ves en las noticias
más votadas
447
El Primer Ministro de España aboga por el fin del derecho a veto en la ONU y critica a EEUU por los conflictos globales [ENG]
428
Adrián Pérez Seguí y Ricardo Moreno, los dos detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra
477
La brigada política del PP reclamó 300.000 euros para el autor del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
581
Un exanalista de la ONU denuncia que EE.UU. quemó vivas a niñas iraníes con un doble ataque de misiles Tomahawk
360
La jueza cita como imputado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, por difundir datos de dos periodistas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
28
clics
Tener dinero no basta para comprar un Aston Martin o un Lamborghini: “La marca nos solicita un estudio del cliente para dar la aprobación”
Dos comerciales de estas exclusivas firmas automovilísticas explican el perfil de sus clientes y los servicios de personalización que les ofrecen
|
etiquetas
:
astin martin
,
lamborghini
,
hispano suiza
,
personalización
3
0
0
K
32
ocio
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
32
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Supercinexin
Si no eres facha, cani, crypto-brother o gitano, no pasas la aprobación de La Marca.
0
K
19
#12
KoLoRo
*
#2
Ahora comprarse un coche tambien es facha? Ahms...
Luego el porque si algunos nos reimos cuando llamais a todo Facha
0
K
7
#3
camvalf
Mucho filtro pero los gilipollas con Lamborghini se multiplican exponercialmente
0
K
11
#4
capitan.meneito
En Menéame somos más de Ferrari
0
K
11
#11
Ominous
Por eso se los venden a paladas a streamers/youtubers retrasados.
0
K
11
#9
ChiquiVigo
Igualito que infinidad de marcas de lujo como por ejemplo ciertos modelos de Rolex. Nunca me explicaré por mucha pasta que tenga la gente como puede caer en eso, aunque la tengan pequeña del todo
0
K
10
#10
poseso
Si es que el dinero solo lo tenemos cuatro
0
K
10
#7
elsnons
*
Supongo que harán como Ferrari que exige por contrato no vender el coche un determinado tiempo y tener buen comportamiento al volante . Son firmas que tienen muchos nombres vetados los cuales están dispuestos a pagar un sobre precio por una unidad nueva a través de un tercero.
En menéame los cibervoluntsrios se conforman con el Opel corsa .
0
K
9
#1
CharlesBrowson
y hacen bien, aunque no se si esas marcas luego se pueden alquilar en los alquileres de coches de lujo para tiesos
0
K
8
#8
succionator
*
Has comprado antes?, te conocen? Eres amigo de alguien ?
En el mundo del arte en altas esferas funciona igual...te vendo esta obra exclusiva si te conozco, vienes recomendado etc.
Ya puedes tener la pasta q quieras pero esa obra no va ser tuya, si la quieres págala en el mercado secundario
0
K
8
#5
Solinvictus
Pues ya no me lo compro
0
K
7
#6
ketekojo
Me gustaria ver la nota de Llados en ese "estudio"... jajaja...
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Luego el porque si algunos nos reimos cuando llamais a todo Facha
En menéame los cibervoluntsrios se conforman con el Opel corsa .
En el mundo del arte en altas esferas funciona igual...te vendo esta obra exclusiva si te conozco, vienes recomendado etc.
Ya puedes tener la pasta q quieras pero esa obra no va ser tuya, si la quieres págala en el mercado secundario