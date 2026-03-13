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Tener dinero no basta para comprar un Aston Martin o un Lamborghini: “La marca nos solicita un estudio del cliente para dar la aprobación”

Tener dinero no basta para comprar un Aston Martin o un Lamborghini: “La marca nos solicita un estudio del cliente para dar la aprobación”

Dos comerciales de estas exclusivas firmas automovilísticas explican el perfil de sus clientes y los servicios de personalización que les ofrecen

| etiquetas: astin martin , lamborghini , hispano suiza , personalización
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12 comentarios
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Supercinexin #2 Supercinexin
Si no eres facha, cani, crypto-brother o gitano, no pasas la aprobación de La Marca.
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KoLoRo #12 KoLoRo *
#2 Ahora comprarse un coche tambien es facha? Ahms...

Luego el porque si algunos nos reimos cuando llamais a todo Facha xD
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camvalf #3 camvalf
Mucho filtro pero los gilipollas con Lamborghini se multiplican exponercialmente
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#4 capitan.meneito
En Menéame somos más de Ferrari :ferrari: :ferrari: :ferrari: :ferrari:
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#11 Ominous
Por eso se los venden a paladas a streamers/youtubers retrasados.
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ChiquiVigo #9 ChiquiVigo
Igualito que infinidad de marcas de lujo como por ejemplo ciertos modelos de Rolex. Nunca me explicaré por mucha pasta que tenga la gente como puede caer en eso, aunque la tengan pequeña del todo xD
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#10 poseso
Si es que el dinero solo lo tenemos cuatro
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elsnons #7 elsnons *
Supongo que harán como Ferrari que exige por contrato no vender el coche un determinado tiempo y tener buen comportamiento al volante . Son firmas que tienen muchos nombres vetados los cuales están dispuestos a pagar un sobre precio por una unidad nueva a través de un tercero.

En menéame los cibervoluntsrios se conforman con el Opel corsa .
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
y hacen bien, aunque no se si esas marcas luego se pueden alquilar en los alquileres de coches de lujo para tiesos
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succionator #8 succionator *
Has comprado antes?, te conocen? Eres amigo de alguien ?
En el mundo del arte en altas esferas funciona igual...te vendo esta obra exclusiva si te conozco, vienes recomendado etc.
Ya puedes tener la pasta q quieras pero esa obra no va ser tuya, si la quieres págala en el mercado secundario
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Solinvictus #5 Solinvictus
Pues ya no me lo compro
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#6 ketekojo
Me gustaria ver la nota de Llados en ese "estudio"... jajaja...
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menéame