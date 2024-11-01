edición general
El temporal derrumba parte de la muralla romana de Lugo

El lienzo interior del monumento se desplomó sobre las 23.30 horas de este sábado a la altura de la Rúa do Moucho, entre las puertas de Santiago y el Carmen, tras otra jornada de intensas lluvias

Apotropeo #4 Apotropeo
Pues que miren papeles pero creo que ya no tiene garantía.
alfon_sico #5 alfon_sico
#3 podemos decir que hace 2039 años que no llovía como lo hace ahora con el “inexistente” cambio climático
aupaatu #2 aupaatu *
Eso tambien pasaba antes....de que los romanos colonizaran el Reino de España y se dedicaran a fortificarla.
Cosas del inexistente cambio climática y los problemas de tener una tierra plana que se encharca cuando llueve
#3 lamonjamellada
#2 Lugo no es una ciudad plana. La muralla está en una zona de otero, podemos decir, pero desde muchas puertas hay una inclinación descendente.
#6 Tronchador.
#2 ¿antes....de que los romanos colonizaran el Reino de España?
#1 lamonjamellada
Monumento del año 13 a.c., patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Es la única muralla romana completa del mundo. Usada habitualmente por los ciudadanos de Lugo como paseo, es el ADN de la ciudad.
Hace 25 años que no llovía como lo está haciendo este año, es un auténtico horror.
La rehabilitación de este monumento va a ser muy complicada.
