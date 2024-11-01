El temporal derrumba parte de la muralla romana de Lugo

El lienzo interior del monumento se desplomó sobre las 23.30 horas de este sábado a la altura de la Rúa do Moucho, entre las puertas de Santiago y el Carmen, tras otra jornada de intensas lluvias
| etiquetas: muralla , lugo , derrumbe , temporal , lluvias
Cosas del inexistente cambio climática y los problemas de tener una tierra plana que se encharca cuando llueve
Hace 25 años que no llovía como lo está haciendo este año, es un auténtico horror.
La rehabilitación de este monumento va a ser muy complicada.