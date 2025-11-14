edición general
Tellado, tras las palabras de Ayuso sobre los inmigrantes: “Hay un millón de puestos que no se cubren, España necesita mano de obra”

El secretario general del PP carga contra el fiscal general del Estado y sostiene que se “ha llenado la toga del barro de la corrupción de Pedro Sánchez”

Pacman #2 Pacman
Que suban los sueldos, verás si se cubren esos puestos
mecheroconluz #5 mecheroconluz
#2 No se reduce todo al sueldo, también son las condiciones laborales, los derechos recogidos en convenio y esas cosas.
denocinha #1 denocinha
Hay varios millones de parados que no se cubren con empleo. España necesita...
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Pues ponte a currar tú, parásito.
#3 alkalin
Pay them more
