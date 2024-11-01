edición general
Tellado: "Intento todos los días hacer oposición sin faltar al respeto a nadie"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha arremetido este jueves contra Hodio, la herramienta Hodio anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para perseguir el discurso de odio en redes sociales. "Sánchez vive del odio, del resentimiento", ha asegurado. "Necesita irse a la Guerra Civil y a escenarios de confrontación" para activar a su electorado, ha añadido.

#1 concentrado
"... pero no lo consigo"
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ja, ja, ja, ja. No me la cuela EMT.
devilinside #4 devilinside
#2 Citando a otro político respetuoso, le pueden comer toda la polla
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao *
"Cavar la fosa" del Gobierno: En septiembre de 2025, Tellado causó gran controversia al animar a "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido". Pedro Sánchez y su Ejecutivo acusaron a Tellado de insultar a miles de asesinados por aludir de esa forma a la "fosa".
Insultos a Pedro Sánchez: Se ha reportado que Tellado ha calificado al presidente del Gobierno de "mezquino", "déspota" y…   » ver todo el comentario
pitercio #9 pitercio
No se lo cree ni él. Y mira que su capacidad cognitiva apenas se acerca a la de un cuarto de kilo de panceta
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Menudo gordo imbécil.

Vaya, otro día más que no he conseguido faltar al respeto al Tullido.
#6 Suleiman
Está de coña...no?
Black_Diamond #10 Black_Diamond
"Yo no falto el respeto a nadie, porque los podemitas no son personas"
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Si es que hay que reírse...
Como de distorsionado debe de tener el sentido de la realidad este tipo que no dice más que barbaridades día sí y día también.
reithor #14 reithor
Nunca vi semejante abuso tan burdo del principio de trasposición de Goebbles. Es un tutorial constante y perenne de ello. Y del ad hominem. Cada vez que abre la boca se suicida un gatito.
JackNorte #15 JackNorte
Cuando en tu partido la mentira el bulo y el insulto son premiados es normal "equivocarse" o fallar todos los dias xD
verocla #11 verocla
A ver si lo consigue algún dia
#5 PerritaPiloto
Hece bueno a Cuca Gamarra.
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
#5 Heces son, desde luego... :-D
#13 PerritaPiloto
#7 Prometo que ha sido un lapsus.
