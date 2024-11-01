Tellado: "Intento todos los días hacer oposición sin faltar al respeto a nadie"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha arremetido este jueves contra Hodio, la herramienta Hodio anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para perseguir el discurso de odio en redes sociales. "Sánchez vive del odio, del resentimiento", ha asegurado. "Necesita irse a la Guerra Civil y a escenarios de confrontación" para activar a su electorado, ha añadido.