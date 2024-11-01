Tellado: "Intento todos los días hacer oposición sin faltar al respeto a nadie"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha arremetido este jueves contra Hodio, la herramienta Hodio anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para perseguir el discurso de odio en redes sociales. "Sánchez vive del odio, del resentimiento", ha asegurado. "Necesita irse a la Guerra Civil y a escenarios de confrontación" para activar a su electorado, ha añadido.
| etiquetas: tellado , pp , insultos , oposición
Insultos a Pedro Sánchez: Se ha reportado que Tellado ha calificado al presidente del Gobierno de "mezquino", "déspota" y… » ver todo el comentario
Vaya, otro día más que no he conseguido faltar al respeto al Tullido.
Como de distorsionado debe de tener el sentido de la realidad este tipo que no dice más que barbaridades día sí y día también.