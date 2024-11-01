TelePizza: La Decadencia de una Marca Mítica  

[VIDEO] Documental sobre como Telepizza pasó de ser un icono de los 90 a una marca en declive. Tras la salida de su fundador, llegaron decisiones erráticas, pérdida de calidad, experimentos absurdos, competencia fuerte, deuda creciente y dos salidas de bolsa. La alianza con Pizza Hut tensó a franquiciados y las protestas laborales se multiplicaron. Hoy la empresa sobrevive lejos de lo que fue.
| etiquetas: rimembah , telepizza , documental
Si quieres pizzas mejores, puedes pedir a cualquier no franquicia. Y si quieres basura infecta por poco dinero, el Pomodoro es más barato.
Telepizza se ha quedado sin un público objetivo definido y si han aguantado hasta hoy es por inercia
www.meneame.net/story/telepizza-crisis-auditoria-2024-revela-perdidas-