TelePizza: La Decadencia de una Marca Mítica  

[VIDEO] Documental sobre como Telepizza pasó de ser un icono de los 90 a una marca en declive. Tras la salida de su fundador, llegaron decisiones erráticas, pérdida de calidad, experimentos absurdos, competencia fuerte, deuda creciente y dos salidas de bolsa. La alianza con Pizza Hut tensó a franquiciados y las protestas laborales se multiplicaron. Hoy la empresa sobrevive lejos de lo que fue.