TelePizza: La Decadencia de una Marca Mítica

TelePizza: La Decadencia de una Marca Mítica  

[VIDEO] Documental sobre como Telepizza pasó de ser un icono de los 90 a una marca en declive. Tras la salida de su fundador, llegaron decisiones erráticas, pérdida de calidad, experimentos absurdos, competencia fuerte, deuda creciente y dos salidas de bolsa. La alianza con Pizza Hut tensó a franquiciados y las protestas laborales se multiplicaron. Hoy la empresa sobrevive lejos de lo que fue.

angelitoMagno #2 angelitoMagno
Como ya dijo angelitoMagno:

Si quieres pizzas mejores, puedes pedir a cualquier no franquicia. Y si quieres basura infecta por poco dinero, el Pomodoro es más barato.
Telepizza se ha quedado sin un público objetivo definido y si han aguantado hasta hoy es por inercia

javibaz #1 javibaz
¿Que mierdas es esto?  media
insulabarataria #4 insulabarataria
#1 una feature nueva. Pensaba que era el único al que le pasaba.
themarquesito #8 themarquesito
#1 Creía que era problema de mi móvil, pero ya veo que es de maquetación
melchorct #9 melchorct
#1 yo lo he bloqueado con el escudo de brave en 0,
Herrerii #7 Herrerii
¿Tendrá algo que ver que una pizza mediana cueste 20€? La única forma para que salga rentable es con ofertas.
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
A tanto ha llegado la degradación de Telepizza que ya no usan ni mozzarella, les han obligado a poner algo que se vea que no es queso, y que llaman "fundido para pizza".
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
este caso es una prueba de que "llegar primero" no siempre es garantía de éxito permanente en tu sector. a muchas otras cadenas de pizzerías que llegaron después de ésta les va mejor. hoy esta cadena suena a videoclub de los 90 y sólo nostálgicos les da por pedir o ir a sus establecimientos. no son las mejores ni en calidad ni en precio, y ha jugado a que sus principales ingresos provengan de otras fuentes que no fueran de sus ventas y les salió mal descuidando a quienes ya tenía…   » ver todo el comentario
FunFrock #6 FunFrock
He pedido como 3 o 4 veces en este sitio, no teniamos en mi pueblo hasta hace 2 o 3 años. Solo he pedido 2 veces, prefiero siempre locales familiares.
