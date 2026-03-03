edición general
Teherán, un 'apocalipsis' de hospitales en llamas y niños sepultados bajo los escombros [EN]

[VISIBLE EN MODO LECTURA] Las autopistas se atascan con quienes huyen mientras otros se refugian sin ningún lugar a donde huir.

Antonio_José_Acero_Carr #5 Antonio_José_Acero_Carr
Tiraron bombas nucleares sobre población civil en Hiroshima y Nagasaki, quemaron poblaciones con civiles con napalm en Vietnam y rociaron sus selvas con agente naranja, bombardearon con uranio empobrecido Belgrado, arrasaron Palestina, etc, etc... El eje del bien, el lado bueno de la historia, siempre dando lecciones
24
#17 IsraelEstadoGenocida
#5 Dando lecciones desde Hollywood.

Te ponen Top Gun - Maverick y te convencen de las bondades de estos bombardeos.
2
#3 Barriales
IDA, NarcoFrijolito y havaxcal lo aplauden y alientan.
12
Alfon_Dc #4 Alfon_Dc
#3 son buenos lacayos el trio de los chiringuitos ...deseosos de rendir pleitesía al matón naranja.
Y dejando claro que son felices siendo lacayos , una ,grande ,libre y a los pies del Sr Naranja.
2
Alfon_Dc #6 Alfon_Dc
#4 de hecho, el trio chiringuito va a perder las elecciones que tenían ganadas de calle(bulos mediante y vivienda imposible) por qué va a ser difícil que sus patriotas y mucho patriotas votantes admitan una realidad, somos vasallos, hasta ahora que Perro Sánchez se ha plantado y le ha negado agua y tierra a Jerjes.
Como van a vender a sus votantes, que quieren volver a ser sumisos.??
2
#2 txepel
Como estrategia para que el pueblo iraní se levante contra el régimen es algo rara.
6
Chinchorro #7 Chinchorro
#2 Matar niños y bombardear hospitales para que la gente se ponga de tu lado. A Israel le ha funcionado.
9
sivious #8 sivious
No entiendo como todo occidente este mirando para otro lado cuando un carcamal con aspiraciones a ser dictador que ha destrozado todo lo que se ha construido en años. Es que no me entra en la cabeza que toda la UE este siguiendole el juego a este hdlgp, que nos va a meter en una crisis mas grave que la del 2008. Y a este paso, hasta nos mete en una guerra mundial.
5
Rembrandt #9 Rembrandt
#8 repasa la historia.............. que eso de que ha destrozado todo lo construido en años es bastante equivocado.

EEUU ha bombardeado países desde que se independizaron.
0
#11 konde1313
#8 Todo occidente, no. España no mira para otro lado y lleva señalando y denunciando desde el principio las acciones criminales de Israel y los USA.
1
#23 rafacabrera
#8 nadie mira para otro lado, lo que está haciendo todo el mundo es posicionarse. Después lo negarán y a otra cosa.
0
#13 UNX
Escuelas y hospitales, clásica firma de Israel.
3
Raúl_Rattlehead #21 Raúl_Rattlehead
Liberación del pueblo, democratización... Y un reguero de sangre bañando las calles, está es la "ayuda" de Fentaniland.
1
#16 Chuache_cientifico
Criminales. No sé a qué esperan el resto de países de la UE para bloquear el acceso a sus bases también.
1
josde #18 josde
#16 Muchos son lameculos del yanqui Zanahorio, no hay mas que ver la UE como le hace la pelota.
1
mosfet #19 mosfet
Esto es increíble, lo que estamos viendo pasar ante nuestros ojos, y los países tan avanzados y democráticos de occidente aún encima reprochando a Irán que ataque a otros países, es el mundo del revés.
1
TikisMikiss #12 TikisMikiss
USAnazis siendo nazis. Nada nuevo.
0
ArdiIIa #15 ArdiIIa
Resumiendo
Apocalipsis en Teherán: El día de ataques más intenso de la guerra hasta la fecha

Resumen del reporte:
La capital de Irán ha sufrido lo que los observadores describen como el bombardeo más devastador desde el inicio de las hostilidades. Oleadas de ataques aéreos, presuntamente llevados a cabo por fuerzas de Israel y Estados Unidos, han impactado objetivos estratégicos y gubernamentales en el corazón de la ciudad.

Puntos principales del artículo:

Ataque a la Asamblea de…   » ver todo el comentario
0
#14 cKr1
Son unos salvajes, tanto o más como los agredidos. Misma escoria, distinto collar. Ojalá se vean todos en el infierno, si existe.

Nos están llevando a la ruina. Y no voy a olvidar jamás a todos los que lo alientan desde aquí.
0
#10 T3rr0rz0n3 *
En palabras de iranís eso es propaganda barata.
0
Un_señor_de_Cuenca #22 Un_señor_de_Cuenca
#10 ¿De qué iraníes? Porque de momento esto es un diario británico. La ONU está comprobando que se ha bombardeado a civiles. Como si fuera raro que EEUU e Israel hicieran estas masacres.
0
#24 Dav3n
#10 Te lo digo yo, tranquilo: Usrael está haciendo exactamente lo mismo que en Gaza, bombardear civiles, hospitales y peor aún, reventar a los equipos de rescate.

Guardate el comentario para cuando sea verificado.

No tienen escrúpulos y lo sabemos perfectamente.
0

