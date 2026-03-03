·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9020
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6850
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5377
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4584
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5230
clics
InfluRatas
más votadas
663
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
658
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
536
Senado de EE.UU. prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra
298
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
602
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
144
meneos
926
clics
Teherán, un 'apocalipsis' de hospitales en llamas y niños sepultados bajo los escombros [EN]
[VISIBLE EN MODO LECTURA]
Las autopistas se atascan con quienes huyen mientras otros se refugian sin ningún lugar a donde huir.
|
etiquetas
:
irán
,
israel
,
eeuu
65
79
2
K
441
actualidad
24 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
65
79
2
K
441
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Antonio_José_Acero_Carr
Tiraron bombas nucleares sobre población civil en Hiroshima y Nagasaki, quemaron poblaciones con civiles con napalm en Vietnam y rociaron sus selvas con agente naranja, bombardearon con uranio empobrecido Belgrado, arrasaron Palestina, etc, etc... El eje del bien, el lado bueno de la historia, siempre dando lecciones
24
K
232
#17
IsraelEstadoGenocida
#5
Dando lecciones desde Hollywood.
Te ponen Top Gun - Maverick y te convencen de las bondades de estos bombardeos.
2
K
37
#3
Barriales
IDA, NarcoFrijolito y havaxcal lo aplauden y alientan.
12
K
142
#4
Alfon_Dc
#3
son buenos lacayos el trio de los chiringuitos ...deseosos de rendir pleitesía al matón naranja.
Y dejando claro que son felices siendo lacayos , una ,grande ,libre y a los pies del Sr Naranja.
2
K
29
#6
Alfon_Dc
#4
de hecho, el trio chiringuito va a perder las elecciones que tenían ganadas de calle(bulos mediante y vivienda imposible) por qué va a ser difícil que sus patriotas y mucho patriotas votantes admitan una realidad, somos vasallos, hasta ahora que Perro Sánchez se ha plantado y le ha negado agua y tierra a Jerjes.
Como van a vender a sus votantes, que quieren volver a ser sumisos.??
2
K
28
#2
txepel
Como estrategia para que el pueblo iraní se levante contra el régimen es algo rara.
6
K
72
#7
Chinchorro
#2
Matar niños y bombardear hospitales para que la gente se ponga de tu lado. A Israel le ha funcionado.
9
K
101
#8
sivious
No entiendo como todo occidente este mirando para otro lado cuando un carcamal con aspiraciones a ser dictador que ha destrozado todo lo que se ha construido en años. Es que no me entra en la cabeza que toda la UE este siguiendole el juego a este hdlgp, que nos va a meter en una crisis mas grave que la del 2008. Y a este paso, hasta nos mete en una guerra mundial.
5
K
57
#9
Rembrandt
#8
repasa la historia.............. que eso de que ha destrozado todo lo construido en años es bastante equivocado.
EEUU ha bombardeado países desde que se independizaron.
0
K
10
#11
konde1313
#8
Todo occidente, no. España no mira para otro lado y lleva señalando y denunciando desde el principio las acciones criminales de Israel y los USA.
1
K
31
#23
rafacabrera
#8
nadie mira para otro lado, lo que está haciendo todo el mundo es posicionarse. Después lo negarán y a otra cosa.
0
K
6
#13
UNX
Escuelas y hospitales, clásica firma de Israel.
3
K
47
#21
Raúl_Rattlehead
Liberación del pueblo, democratización... Y un reguero de sangre bañando las calles, está es la "ayuda" de Fentaniland.
1
K
23
#16
Chuache_cientifico
Criminales. No sé a qué esperan el resto de países de la UE para bloquear el acceso a sus bases también.
1
K
22
#18
josde
#16
Muchos son lameculos del yanqui Zanahorio, no hay mas que ver la UE como le hace la pelota.
1
K
35
#1
Mangione
1
K
19
#19
mosfet
Esto es increíble, lo que estamos viendo pasar ante nuestros ojos, y los países tan avanzados y democráticos de occidente aún encima reprochando a Irán que ataque a otros países, es el mundo del revés.
1
K
17
#12
TikisMikiss
USAnazis siendo nazis. Nada nuevo.
0
K
13
#15
ArdiIIa
Resumiendo
Apocalipsis en Teherán: El día de ataques más intenso de la guerra hasta la fecha
Resumen del reporte:
La capital de Irán ha sufrido lo que los observadores describen como el bombardeo más devastador desde el inicio de las hostilidades. Oleadas de ataques aéreos, presuntamente llevados a cabo por fuerzas de Israel y Estados Unidos, han impactado objetivos estratégicos y gubernamentales en el corazón de la ciudad.
Puntos principales del artículo:
Ataque a la Asamblea de…
» ver todo el comentario
0
K
9
#14
cKr1
Son unos salvajes, tanto o más como los agredidos. Misma escoria, distinto collar. Ojalá se vean todos en el infierno, si existe.
Nos están llevando a la ruina. Y no voy a olvidar jamás a todos los que lo alientan desde aquí.
0
K
7
#10
T3rr0rz0n3
*
En palabras de iranís eso es propaganda barata.
0
K
7
#20
Icelandpeople
#10
x.com/clashreport/status/2029175588171206764
0
K
20
#22
Un_señor_de_Cuenca
#10
¿De qué iraníes? Porque de momento esto es un diario británico. La ONU está comprobando que se ha bombardeado a civiles. Como si fuera raro que EEUU e Israel hicieran estas masacres.
0
K
15
#24
Dav3n
#10
Te lo digo yo, tranquilo: Usrael está haciendo exactamente lo mismo que en Gaza, bombardear civiles, hospitales y peor aún, reventar a los equipos de rescate.
Guardate el comentario para cuando sea verificado.
No tienen escrúpulos y lo sabemos perfectamente.
0
K
12
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Te ponen Top Gun - Maverick y te convencen de las bondades de estos bombardeos.
Y dejando claro que son felices siendo lacayos , una ,grande ,libre y a los pies del Sr Naranja.
Como van a vender a sus votantes, que quieren volver a ser sumisos.??
EEUU ha bombardeado países desde que se independizaron.
Apocalipsis en Teherán: El día de ataques más intenso de la guerra hasta la fecha
Resumen del reporte:
La capital de Irán ha sufrido lo que los observadores describen como el bombardeo más devastador desde el inicio de las hostilidades. Oleadas de ataques aéreos, presuntamente llevados a cabo por fuerzas de Israel y Estados Unidos, han impactado objetivos estratégicos y gubernamentales en el corazón de la ciudad.
Puntos principales del artículo:
Ataque a la Asamblea de… » ver todo el comentario
Nos están llevando a la ruina. Y no voy a olvidar jamás a todos los que lo alientan desde aquí.
Guardate el comentario para cuando sea verificado.
No tienen escrúpulos y lo sabemos perfectamente.