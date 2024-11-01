edición general
Un taladro rotatorio metálico de hace 5300 años adelanta en más de dos milenios la historia de la tecnología en el Antiguo Egipto

Investigadores han establecido que una pequeña y olvidada herramienta de aleación de cobre, excavada hace un siglo en una necrópolis del Alto Egipto, es el taladro rotatorio metálico identificado más antiguo del país del Nilo. Data del periodo Predinástico, en el cuarto milenio antes de nuestra era, evidencia que los artesanos egipcios dominaban una técnica de perforación mecánica sofisticada mucho antes de lo que se pensaba, adelantando en más de dos milenios la fecha aceptada para el uso consolidado de esta tecnología fundamental.

#1 drstrangelove
Si es que era obvio, porque no podía ser de otra manera, las construcciones son un indicador indirecto del desarrollo tecnológico de una civilización, y ahora han encontrado una prueba directa.

A ver si nos vamos quitando las creencias medievales de la cabeza, que en la antigüedad no eran medio tontos, igual hasta eran más listos que ahora.
7 K 101
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 Han encontrado la broca, pero ¿y el taladro? En aquella época no tenían electricidad. ¿Qué civilización alienígena pudo ayudarles? Yo creo que lo que realmente ha quedado claro por fin es que recibieron ayuda de los extraterrestres.

#2 Exacto.
3 K 45
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

En aquella época no tenían electricidad.

Joder, si es que os lo hay que explicar todo ... Si no hay electricidad, tiran de baterías. xD
0 K 14
#12 Jarapa
#9 Tenían paneles solares, cortesía del dios Ra.
0 K 6
sotillo #19 sotillo
#9 Condesadores, condensadores de flufo y baterías si tenían, creo que hay una en el museo del Cairo
0 K 10
Cachopín #11 Cachopín *
#8 Un berbiquí, por ejemplo es un taladro manual.
Y otra cosa: mediante poleas, que los egipcios conocían ,se podría haber conseguido la rotación de la mecha, y con otras perpendiculares, el avance de esta girando. Lo que no sabíamos es que tenían mechas de bronce. (Es casi más importante el avance y retroceso de esta que la acción giratoria).
1 K 20
Natxelas_V #14 Natxelas_V
#8 Un arco. Lo pone en la noticia.
0 K 7
sotillo #20 sotillo
#14 Apostaría que es algo más sofisticado pero podría ser, las catedrales y muchas obras de piedra se ejecutaron y las herramientas las tenemos algo más claro
0 K 10
Papirolin #15 Papirolin
#8 Lo que no construyeron ingenieros o arquitectos rubios de ojos verdes, griegos geniales o galanes italianos en el centro del Mundo, debe ser obra de esclavos negros comandados por extraterrestres verdes.  media
0 K 10
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#1

Listos igual no ... Pero espabilados, un montón. Subir un pedrolo de 2 tm con una grúa lo hace cualquiera, subirlo con sogas y palos, ya es más jodido (y donde dije 2 tm puedo decir 80-90)
0 K 14
woody_alien #16 woody_alien
#10 Entre egipcios y romanos extinguieron los cedros gigantes del Líbano ¿para qué los usaban? para hacer grúas gigantes.
0 K 12
sotillo #18 sotillo
#1 Algo que no se ha encontrado tenían por qué las huellas están en la piedra, con una broca de diamante y una perforadora de hoy día el taladro deja una marca en la piedra de la velocidad de perforación y esa marca está y estará mientras la pieza dure, cada giro de la broca deja una marca de la profundidad de avance y lo más curioso de todo esta en que las marcas de algunos taladros encontrados en aquella época, dicen que su capacidad de perforación igualan y superan en determinados casos a las nuestras , luego no me cabe duda de que todavía no se han encontrado estos útiles que si existieron
0 K 10
BenitoCameIa #13 BenitoCameIa
Ahora la cuestión sería saber para qué querían semejante artilugio. Se han encontrado tacos? Y tirafondos? Lo usaban para colgar muebles del Farikea en las paredes?
1 K 13
Jakeukalane #7 Jakeukalane
Los titulares de esa web son una patata
0 K 11
DDJ #4 DDJ
A los del gorrito de aluminio les toca poner al día las fechas de llegada de los amiguitos verdes
0 K 11
#17 Abajo
Los resultados, expuestos por el coautor Jiří Kmošek, revelaron una aleación inusual. El taladro contiene arsénico y níquel, con cantidades notables de plomo y plata. Una receta así habría producido un metal más duro y visualmente distintivo en comparación con el cobre estándar. La presencia de plata y plomo puede apuntar a elecciones deliberadas de aleación y, potencialmente, a redes más amplias de materiales o conocimientos que vinculaban a Egipto con el antiguo Mediterráneo oriental en el cuarto milenio antes de Cristo.
0 K 11
fofito #3 fofito
Broca,se llama broca.
0 K 10
#6 Robe7064
#3 Mecha, se llama mecha. La mecha o broca forma parte de un taladro o un barrujo o un berbiquí o etc. Si identificas con seguridad una parte de una herramienta puedes afirmar que encontraste la herramienta, como cuando encuentras molares de algún animal y tras clasificarlos dicen "Se halló nueva especie de...".
2 K 32
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Una broca
0 K 10

