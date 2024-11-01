Un taladro rotatorio metálico de hace 5300 años adelanta en más de dos milenios la historia de la tecnología en el Antiguo Egipto

Investigadores han establecido que una pequeña y olvidada herramienta de aleación de cobre, excavada hace un siglo en una necrópolis del Alto Egipto, es el taladro rotatorio metálico identificado más antiguo del país del Nilo. Data del periodo Predinástico, en el cuarto milenio antes de nuestra era, evidencia que los artesanos egipcios dominaban una técnica de perforación mecánica sofisticada mucho antes de lo que se pensaba, adelantando en más de dos milenios la fecha aceptada para el uso consolidado de esta tecnología fundamental.
A ver si nos vamos quitando las creencias medievales de la cabeza, que en la antigüedad no eran medio tontos, igual hasta eran más listos que ahora.
#2 Exacto.
En aquella época no tenían electricidad.
Joder, si es que os lo hay que explicar todo ... Si no hay electricidad, tiran de baterías.
Y otra cosa: mediante poleas, que los egipcios conocían ,se podría haber conseguido la rotación de la mecha, y con otras perpendiculares, el avance de esta girando. Lo que no sabíamos es que tenían mechas de bronce. (Es casi más importante el avance y retroceso de esta que la acción giratoria).
Listos igual no ... Pero espabilados, un montón. Subir un pedrolo de 2 tm con una grúa lo hace cualquiera, subirlo con sogas y palos, ya es más jodido (y donde dije 2 tm puedo decir 80-90)
